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الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية

الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وقالت إن الأجواء ستتجه تدريجيا نحو مزيد من الاعتدال مقارنة بفصل الصيف، مع استمرار بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة في النصف الأول من فصل الخريف، وأن فصل الخريف يعد من أفضل فصول العام في مصر، نظرا لاعتدال درجات الحرارة خلال أغلب أيامه، إذ لا تشهد البلاد عادة ارتفاعات شديدة أو انخفاضات حادة على مدار أيام الموسم.

حالة الطقس


 

أجواء حالة الطقس خلال فصل الخريف

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن فصل الخريف يمتد على مدار ثلاثة أشهر، وقد تشهد بعض فتراته، خاصة خلال النصف الأول منه، ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، إلا أن هذه الارتفاعات تكون محدودة مقارنة بما تشهده البلاد خلال فصل الصيف، وتظهر بشكل أكبر خلال ساعات النهار، وأن فترات الصباح الباكر والليل ستكون أكثر اعتدالا خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة بدأ بالفعل قبل البداية الفعلية لفصل الخريف، خاصة خلال ساعات المساء والليل، وهو ما يعكس التغير التدريجي في الأجواء.

متوسط درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

متوسط درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى، بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل، سيتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء المشمسة والحارة نسبيا خلال ساعات النهار.

وتابعت: وأن الطقس سيكون حارا نسبيا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تصل الأجواء إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، في الوقت الذي تشهد فيه ساعات الليل اعتدالا ملحوظا في معظم أنحاء الجمهورية، مع نشاط نسبي للرياح في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

أمطار

فرص سقوط أمطار

وأوضحت عضو الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا، على السواحل الغربية وشمال الدلتا، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بما يؤدي إلى فرص لتكون السحب وسقوط الأمطار على بعض المناطق، وأن فرص سقوط الأمطار قد تمتد بصورة ضعيفة إلى القاهرة الكبرى، موضحة أن فرص الأمطار ستستمر على مناطق من السواحل وشمال الدلتا يومي الجمعة والسبت، وذلك على فترات متقطعة، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية.

نصائح للمواطنين

ووجهت عضو الأرصاد الجوية، نصائح مهمة للمواطنين، خاصة الطلاب الذين يتحركون في ساعات الصباح الأولى، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وعلى الطرق، بسبب فرص تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، والتي قد تؤثر على مستوى الرؤية في بعض المناطق، مشددة على أهمية القيادة بهدوء خلال فترات تكون الشبورة، مع الانتباه إلى تغيرات الرؤية على الطرق، خاصة مع بداية اليوم، بالتزامن مع استمرار الأجواء المعتدلة ليلا وارتفاع درجات الحرارة نسبيا خلال ساعات النهار.

الأجواء لم تصل حتى الآن إلى مرحلة ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة
واختتمت الدكتورة منار غانم، بحسم الجدل بشأن موعد التخلي عن الملابس الصيفية، مؤكدة أن الأجواء لم تصل حتى الآن إلى مرحلة ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة، موضحة أن الملابس الصيفية لا تزال مناسبة خلال الفترة الحالية، خاصة أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة نسبيا خلال ساعات النهار، وأن التغيير الكامل في نوعية الملابس سيكون بشكل أكبر مع حلول منتصف شهر أكتوبر، مع استمرار متابعة حالة الطقس والتغيرات الجوية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية قبل اتخاذ قرارات مرتبطة بالملابس أو التحرك خلال ساعات الصباح الباكر.

الطقس منار غانم فصل الصيف الخريف صباح الخير يا مصر أمطار

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