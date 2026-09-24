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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين في صدارة مباحثات نبيل فهمي ووزير الخارجية الروسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي مستهل اللقاء، هنأ وزير الخارجية الروسي الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في قيادة جامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العربي الروسي وتطوير آليات التشاور والتنسيق القائمة بين الجانبين، حيث أكد الأمين العام حرص الجامعة العربية على تنمية علاقات التعاون مع روسيا الاتحادية والبناء على الأطر القائمة، وفي مقدمتها منتدى التعاون العربي الروسي.

القضية الفلسطينية في قلب المشهد 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا والسودان.

وأكد فهمي أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد على رفض أي اعتداءات أو انتهاكات إسرائيلية لسيادة ووحدة أراضي الدول العربية، وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحقوق ومصالح دول المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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