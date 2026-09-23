نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، فانيسا فريزر، الممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

واستمع الأمين العام إلى إحاطة فريزر حول آلية عمل مكتب الممثلة الخاصة ومنهجية إعداد التقارير المقدمة إلى مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة والمعاناة التي يواجهها الأطفال في عدد من مناطق النزاعات، معرباً عن القلق البالغ والاستنكار الشديد إزاء ما يتعرض له الأطفال كل يوم من إهمال وانتهاكات جسيمة، تشمل القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام لأغراض عسكرية.

الأوضاع الإنسانية المتدهورة

وشدد فهمي على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال، لا سيما الموجودين في مناطق التوتر والنزاعات، وتعزيز حقوقهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إليهم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتم الاتفاق خلال المقابلة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الممثلة الخاصة للأطفال والنزاعات المسلحة خلال الفترة القادمة، بما يفضي إلى دعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة أكثر أمناً واستقراراً للأطفال المتأثرين بالنزاعات والأزمات.