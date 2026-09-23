نبيل فهمي يؤكد دعم الجامعة العربية لسيادة واستقلال ووحدة ليبيا

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الأمين العام موقف جامعة الدول العربية الثابت الداعم لليبيا، وضرورة الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

كما جدد فهمي تأكيد دعم جامعة الدول العربية لعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، تقوم على الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، وتسهم في إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأعلن الأمين العام عن استعداد الجامعة لمواصلة جهودها في تقريب وجهات النظر وتعزيز التوافق الوطني، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار والتنمية.