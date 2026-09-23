أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن عشرات الشاحنات تتدفق من الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» المتجهة من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضح قاسم خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة تضم أعدادًا كبيرة من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، التي تتنوع بين السلال والمواد الغذائية، والدقيق، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب مواد الإيواء، ولا سيما الخيام، في ظل التحذيرات الصادرة عن الهيئات الأممية العاملة داخل قطاع غزة بشأن احتمالات انهيار المزيد من المباني، بما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية داخل القطاع.

وأضاف أن القافلة تضم أيضًا كميات كبيرة من المواد البترولية، من بينها البنزين والغاز، لتشغيل المنشآت الحيوية والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل قطاع غزة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن جزءًا كبيرًا من الشاحنات التي تم الدفع بها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عاد إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، موضحًا أن عددًا من هذه الشاحنات عاد دون تفريغ حمولته من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

واعتبر قاسم أن عودة الشاحنات تعكس استمرار العراقيل المفروضة على دخول المساعدات التي يتم إرسالها يوميًا من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

في سياق متصل، تحدث مراسل «القاهرة الإخبارية» عن استمرار الأزمة الإنسانية والمعيشية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح، وفق ما أفاد، بخروج دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين، مع استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الأمر الذي حال دون خروج المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.