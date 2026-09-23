النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، متابعيه أجواء إجازته خلال فترة توقف منافسات الدوري، بعدما ظهر في أجواء صيفية داخل البحر، في لقطة لفتت أنظار متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص الشحات ، على استغلال فترة التوقف في قضاء بعض الوقت بعيدًا عن أجواء المباريات والتدريبات، وظهر مستمتعًا بوقته خلال الإجازة، وسط تفاعل من متابعيه مع الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وديًا مع الهلال الليبي ومصر المقاصة، مع وجود إمكانية لتغيير طرفي المباراتين، رغم الإعلان عنهما بشكل رسمي.

ويستغل الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة فترة التوقف في تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية، إلى جانب منح الفرصة للعناصر التي لا تشارك بصورة منتظمة، تمهيدًا لاستئناف المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.