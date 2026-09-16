لاعب كبير ميقعدش.. إعلامي يوجه رسالة لعموتة بشأن حسين الشحات

أشاد الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بحسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك أبو قير للأسمدة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كرة القدم تنتصر دائمًا.. سمع هوووووس الشحات ميقعدش».

وجاءت إشادة أحمد أسامة بالشحات بعد ظهوره بشكل مؤثر عقب مشاركته في المباراة، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤمن لفريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق أحمد سيد زيزو، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار مرمى أبو قير للأسمدة.

وواصل الأهلي تفوقه حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق الفوز في 4 منها وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.