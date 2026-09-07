محسن صالح يطالب عموتة بمنح حسين الشحات فرصة المشاركة

طالب محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بضرورة البحث عن حلول بديلة في ظل عدم وصول طاهر محمد طاهر إلى أفضل مستوياته حتى الآن، مؤكدًا أن حسين الشحات يستحق الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

عموته

وقال صالح عبر برنامج «الكلام المظبوط»: «المدرب لا بد إنه يعمل تقييم بعد كل مباراة، ولما يلاقي إن عنده لعيب ما بيأديش الواجب المطلوب منه بنسبة 100%، يبدأ يفكر في البديل».

وأضاف: «طاهر محمد طاهر لغاية دلوقتي مدخلش في فورمة المباريات اللي شفناه فيها في أحسن حالاته، والسنة اللي فاتت واللي قبلها كانت له ومضات بتظهر في أوقات الناس بتنتقده فيها، لكن النهارده مشفناش هذه الفورمة حتى الآن، وبالتالي عموتة مطالب بالبحث عن حلول أخرى، والحلول موجودة».

وتحدث صالح عن موقف حسين الشحات، قائلًا: «الشحات لاعب مهاراته عالية جدًا، هداف، مراوغ، صانع ألعاب، وعنده قدرات كثيرة جدًا، وبالتالي ركنه على الدكة ليس في مصلحة الجميع».

وحذر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر من استمرار ابتعاد الشحات عن المشاركة، موضحًا: «لما تركنه على الدكة وتهمله، أنت كده بتحطمه نفسيًا، وبالتالي بيبقى هو مهيأ للغضب، وأنا أخشى إن يحصل انفلات».

واختتم: «أنا مش هستنى لغاية ما اللاعب يوصل لحالة الفوران، لا بد إني أمتص هذا الغضب وأوجد حل لهذه المشكلة وأديله حقه في المشاركة إذا كان جاهز. طب ما تشيل طاهر وتنزل الشحات؟ هيبقى نفس المركز ونفس الأداء، لأنه بيلعب وينج رايت ووينج ليفت وساعات تحت رأس حربة، وعنده حلول فردية ولاعب هداف.. طب ما تديله الفرصة؟».