وصول بعثة الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»

بدأت بعثة الجزائر في الوصول إلى القاهرة، استعدادًا للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تُقام على مدار 9 أيام خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026.

وصلت البعثة الجزائرية ضمن توافد الوفود والبعثات المشاركة في الدورة، استعدادًا لانطلاق المنافسات التي تجمع شباب الجامعات من مختلف دول القارة الإفريقية، في أجواء تعكس روح الأخوة والتعاون بين شباب إفريقيا.

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وتُنظم الدورة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وتُقام الدورة تحت شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة»، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون 18 دولة إفريقية و81 جامعة ومؤسسة تعليمية، ويتنافسون في 18 رياضة رئيسية، إلى جانب الرياضات البارالمبية والاستعراضية.