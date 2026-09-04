التعليم العالي تقدم أهم النصائح خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد

تقدم وزارة التعليم العالي عددًا من النصائح والإرشادات المهمة للطلاب خلال مختلف مراحل التنسيق، بما يساعدهم على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، واختيار الرغبات التي تتناسب مع مجموعهم وتخصصاتهم وقواعد القبول.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مساعدة الطلاب خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وتؤكد الوزارة أهمية التأني في اختيار وترتيب الرغبات، وعدم تسجيلها بصورة عشوائية، مع ضرورة استكمال قائمة الرغبات المتاحة للطالب، ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ النهائي.

كما تنبه الوزارة إلى ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند ترتيب الرغبات، والانتقال بين مجموعات التوزيع الجغرافي (أ) و(ب) و(ج) وفقًا للقواعد المنظمة التي يحددها موقع التنسيق الإلكتروني.

وتشدد على ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه، وعدم السماح للغير بتسجيل الرغبات نيابة عنه إلا من خلال معامل التنسيق الرسمية، وذلك للحفاظ على سرية بياناته وضمان عدم العبث برغباته.

وتوضح الوزارة أن الطالب يستطيع تعديل رغباته عدة مرات خلال الفترة المحددة للتسجيل، ويتم اعتماد آخر تعديل قام بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق باب التسجيل.

وتنبه الطلاب إلى ضرورة التأكد من حفظ الرغبات بعد إدخالها، والاحتفاظ بنسخة منها للرجوع إليها عند الحاجة، مع الالتزام بالمواعيد المعلنة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

كما تؤكد الوزارة ضرورة أداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترطها للقبول، وذلك خلال المواعيد المحددة، وعدم إدراج رغبات الكليات التي تتطلب اجتياز هذه الاختبارات دون أداء الاختبار وفقًا للقواعد المعلنة.

وأشارت إلى أن الترشيح لا يتم بأولوية التسجيل، وإنما وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وترتيب رغبات الطالب، ومجموعه، والحدود الدنيا المعلنة، وقواعد التوزيع الجغرافي، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

وتنبه الوزارة إلى أن التحويلات «تقليل الاغتراب» تتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وفي المرحلة المحددة لذلك، ووفقًا للقواعد والنسبة المقررة، ويكون التحويل لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي.

كما تدعو الوزارة الطلاب إلى عدم الالتحاق بأي كيان تعليمي غير معتمد، وضرورة التأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية من خلال المصادر الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل التقدم إليها.

وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من مصادر غير رسمية.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات:

www.tansik.digital.gov.eg