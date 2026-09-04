وسط حضور مهيب.. تشيع جثمان أحد ضحايا حادث نوبيع بالمنوفية

شهدت مدينة سرس الليان اليوم، تشييع جثمان ماهر طه أحد ضحايا حادث اتوبيس نويبع - دهب والذي توفى مع 16 آخرين راحوا في الحادث المأساوي بجانب إصابة 28 مصابا من ضمنهم أردنيين.

واعلنت مدينة سرس الليان عبر صفحتها على السوشيال ميديا امس عن خبر وفاة ماهر ابن المدينة أثناء الحادث، وأن الجنازة ستكون بعد صلاة الجمعة اليوم، وشهدت مدينة سرس الليان جنازة مهيبة وحضور رهيب من أبناء القرية الذين حضروا لمواساة الاسروتم تشييع جثمان ابن المنوفية في مسقط راسه سرس الليان وسط حضور مهيب من أبناء القرية جميعاً بعد صلاة الجمعة في احد المساجد، حيث امتلئ المسجد على آخره وتم افاراش المصلى أمام المسجد لاستيعاب المصليين على الجثمان.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد وقوع حادث مأساوي على طريق نويبع - دهب وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين مصرع 18 شخص بجانب إصابة 28 منهم أردنيين ومصريين.