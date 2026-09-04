قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية
الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح
تريزيجيه يشارك.. التشكيل المتوقع لـ الرياض بمواجهة أهلي جدة
احذر .. حيلة إلكترونية تستهدف مستخدمي «إنستاباي» لسرقة البيانات والأموال
حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور
مش كل العدادات الكودية.. الكهرباء توضح حقيقة التحويل إلى نظام الشرائح
محمد صلاح يكشف سر انتقاله إلى طرابزون بعد رحيله عن ليفربول
مريم أشرف زكي تخطف الأنظار رفقة محمد صلاح: مش قادرة أصدق
بعد ضربه وكسر قدمه| نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور.. تفاصيل
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق بعزبة شاهين
«مش مجرد كسل».. علامات صادمة تكشف تعرض طفلك للتنمر داخل المدرسة
وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وسط حضور مهيب.. تشيع جثمان أحد ضحايا حادث نوبيع بالمنوفية

جنازة
جنازة

شهدت مدينة سرس الليان اليوم، تشييع جثمان ماهر طه أحد ضحايا حادث اتوبيس نويبع - دهب والذي توفى مع 16 آخرين راحوا في الحادث المأساوي بجانب إصابة 28 مصابا من ضمنهم أردنيين.

واعلنت مدينة سرس الليان عبر صفحتها على السوشيال ميديا امس عن خبر وفاة ماهر ابن المدينة أثناء الحادث، وأن الجنازة ستكون بعد صلاة الجمعة اليوم، وشهدت مدينة سرس الليان جنازة مهيبة وحضور رهيب من أبناء القرية الذين حضروا لمواساة الاسروتم تشييع  جثمان ابن المنوفية في مسقط راسه سرس الليان وسط حضور مهيب من أبناء القرية جميعاً بعد صلاة الجمعة في احد المساجد، حيث امتلئ المسجد على آخره وتم افاراش المصلى أمام المسجد لاستيعاب المصليين على الجثمان. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد وقوع حادث مأساوي على طريق نويبع - دهب وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين مصرع 18 شخص بجانب إصابة 28 منهم أردنيين ومصريين. 

المنوفية محافظة المنوفية حادث نوبيع سرس الليان جنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

أمير هشام: أداء الأهلي يثير قلق جماهيره.. وعلامات استفهام حول عموتة

ترشيحاتنا

المتهم

تحدى الأمن على الهواء.. ضبط عاطل بعد بث مباشر بألفاظ وحركات منافية للآداب

جنازة

وسط حضور مهيب.. تشيع جثمان أحد ضحايا حادث نوبيع بالمنوفية

اموال

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 20 مليون جنيه

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد