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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم أوائـل طلاب مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.. صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كرم  اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الطالبين الحاصلين على المركز الأول في دبلوم التعليم الفني على مستوى المحافظة للعامين 2025 و 2026 بمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تكريم المتفوقين والاحتفاء بالنماذج المشرفة من الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والنجاح، وتحفيزًا لزملائهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .

حيث أهدى محافظ المنوفية شهادات تقدير ومكافآت مالية للطالب أحمد عصام عبد الحميد ، الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة " تخصص معامل " للعام الدراسي 2024/2025  تسلم عنه والده، والطالب رائد محمد إبراهيم مرسي الجمسى الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة " تخصص شبكات "  للعام الدراسي 2025/2026، والأستاذ أمجد أحمد إبراهيم مدير مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية تسلم عنه وكيل المدرسة الأستاذ وليد سعد كامل  ، مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية تقديرًا لتفوقهم وتميزهم  وما حققوه من نتائج متميزة تعكس مدى اجتهادهم وحرصهم على التفوق.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم وتشجيع أبنائه المتميزين في مختلف المجالات، وتكريم كل من يحقق إنجازًا يرفع اسم المنوفية، مشيراً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الفني، لما يمثله من أهمية في إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة قادرة على المنافسة والاندماج في سوق العمل وخدمة المجتمع ، مشيداً بدور المدرسة وهيئة التدريس في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، مؤكدًا أن ما يحققه أبناء المدرسة من نتائج متميزة يعكس الجهود المبذولة في العملية التعليمية، وحرص المدرسة على الارتقاء بمستوى طلابها علميًا وفنيًا.

ومن جانبه، أعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية ، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز ، وأن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لهم لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

المنوفية محافظة المنوفية تكريم محافظ المنوفية اوائل

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