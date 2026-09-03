ضبط ربع طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتواصل الحملات الرقابية الصحية للتأكد من صلاحية السلع والأغذية المعروضة بالمحلات والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتلاعبين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت الوحدة المحلية والإدارة البيطرية اليوم حملة تفتيش رقابية صحية على المحلات التجارية لبيع الأسماك واللحوم والدواجن بالمدينة؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتشكلت الحملة من الأستاذ محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء والدكتور خالد العبد رئيس قسم المجازر والتفتيش.

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشهداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.