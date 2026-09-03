موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع نظيره سموحة، في مباراة قوية تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريق الأحمر، الذي يدخل اللقاء بهدف مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل الحفاظ على بدايته القوية في الموسم الجديد والمنافسة مبكرًا على صدارة جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يبحث عن العلامة الكاملة

يدخل الأهلي مواجهة سموحة وفي رصيده 6 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول جولتين من المسابقة.

ويسعى لاعبو الأهلي إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفريق يأمل في فرض سيطرته على المنافسة منذ الجولات الأولى، مع رغبة الجهاز الفني في مواصلة تقديم الأداء القوي وتحقيق الانتصارات المتتالية.

ويأمل الأهلي في استغلال عاملي الخبرة والإمكانات الفنية من أجل حسم المباراة لصالحه، وتجنب أي مفاجآت أمام الفريق السكندري.

سموحة يتطلع لتحسين موقفه

على الجانب الآخر، يبحث فريق سموحة عن تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما جمع نقطة واحدة فقط خلال أول جولتين، ليحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

ويسعى الفريق السكندري إلى تقديم أداء قوي أمام الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه في جدول المسابقة، خاصة أن المنافسة لا تزال في بدايتها، والفريق يمتلك فرصة كبيرة لتعويض نتائجه السابقة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة اللقاء.



