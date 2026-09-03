قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تجري مسحا للمياه شرق تايوان وتؤكد أهميته للتخطيط وإدارة الموارد
تصل إلى 650 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي2027 وموعد التقديم
بيان يمني عاجل بعد استهداف الحوثي لمديريات الساحل الغربي بـ 14 صاروخا باليستيا
الطقس اليوم.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ونشاط رياح بأغلب الأنحاء
أكثر من 3 آلاف وفاة.. إيبولا يضرب الكونغو بقوة غير مسبوقة
موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
رسمياً .. بدء الدراسة لطلاب المدارس الدولية الأحد
استشهاد شاب وطفل خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير
لبنان يفكك شبكة لتهريب مقاتلين من سوريا.. أسلحة ومتفجرات بحوزة الموقوفين
عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
أكاديمية صينية: زيارة الرئيس شي لمصر تضفي حيوية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين
وزير الدفاع الألماني: انتصار روسيا في أوكرانيا سيشجع أنظمة استبدادية على تحدي القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع نظيره سموحة، في مباراة قوية تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريق الأحمر، الذي يدخل اللقاء بهدف مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل الحفاظ على بدايته القوية في الموسم الجديد والمنافسة مبكرًا على صدارة جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يبحث عن العلامة الكاملة

يدخل الأهلي مواجهة سموحة وفي رصيده 6 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول جولتين من المسابقة.

ويسعى لاعبو الأهلي إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفريق يأمل في فرض سيطرته على المنافسة منذ الجولات الأولى، مع رغبة الجهاز الفني في مواصلة تقديم الأداء القوي وتحقيق الانتصارات المتتالية.

ويأمل الأهلي في استغلال عاملي الخبرة والإمكانات الفنية من أجل حسم المباراة لصالحه، وتجنب أي مفاجآت أمام الفريق السكندري.

سموحة يتطلع لتحسين موقفه

على الجانب الآخر، يبحث فريق سموحة عن تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما جمع نقطة واحدة فقط خلال أول جولتين، ليحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

ويسعى الفريق السكندري إلى تقديم أداء قوي أمام الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه في جدول المسابقة، خاصة أن المنافسة لا تزال في بدايتها، والفريق يمتلك فرصة كبيرة لتعويض نتائجه السابقة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة اللقاء.


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دوري أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

الدوري الممتاز| عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة

مشغولات ذهبية

عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية

إدريس حامد، لاعب إي إس بورت الجيبوتي

هزمتهم منذ سنوات.. قائد بطل جيبوتي يتحدى الزمالك قبل موقعة أبطال إفريقيا|خاص

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يلتقي جمهوره في قطر فى أكتوبر المقبل

غرام في الكرنك

"غرام في الكرنك" يفتتح عروض ليالي الختام بإقبال جماهيري

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية من شوارع باريس

بالصور

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

البطاطا تحميك من أمراض عديدة.. تعرف عليها

البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد