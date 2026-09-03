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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلن التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد استمرار فتح باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك لتمكين الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 من استكمال إجراءات تنسيق قبولهم إلكترونيًا وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويبحث الكثير من طلاب المرحلة عن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق، والتي من المرجح أن تظهر النتيجة خلال 72 ساعة من موعد غلق المرحلة.

ويتيح مكتب التنسيق للطلاب الناجحين بالدور الثاني تسجيل رغباتهم وترتيبها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/

ويؤكد مكتب التنسيق أهمية تأني الطلاب عند تسجيل الرغبات، وضرورة مراجعتها وترتيبها بعناية، والالتزام بالقواعد المنظمة للتوزيع الجغرافي، مع الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب وعدم إتاحته للغير.

كما يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت، أو الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي توفر الدعم والإرشاد اللازم للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات

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