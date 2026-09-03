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بكاميرا خارقة وبطارية ضخمة.. هواوي nova 16s Pro الجديد يخطف الأنظار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا خارقة وبطارية ضخمة.. هواوي nova 16s Pro الجديد يخطف الأنظار

nova 16s Pro
nova 16s Pro
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هواوي لطرح هاتفي nova 16s وnova 16s Pro في الأسواق العالمية، بعدما كشفت عنهما في السوق الصينية مطلع يونيو الماضي.

وكما جرت العادة مع هواتف الشركة المخصصة للأسواق الخارجية، تحمل النسخ العالمية اللاحقة الحرف s ضمن اسمها، في إشارة إلى الإصدارات الدولية من هاتفي nova 16 وnova 16 Pro.

nova 16s Pro يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل

يحافظ Huawei nova 16s Pro على أبرز مواصفات النسخة Pro، وفي مقدمتها الكاميرا الرئيسية التي تعتمد على مستشعر RYYB بدقة 200 ميجابكسل، مع عدسة بفتحة f/1.8 ودعم التثبيت البصري للصورة OIS.

وتعمل إلى جانبها كاميرا متعددة الأطياف بدقة 1.5 ميجابكسل مخصصة لمعايرة الألوان وفقا للمشهد والتصوير في ظروف مختلفة.

ويضم الهاتف في الخلف أيضا كاميرا منظار بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3.7x، مع فتحة عدسة f/2.6 وتثبيت بصري، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بزاوية رؤية تبلغ 118 درجة، مع دعم التصوير الماكرو من مسافة 2.5 سم.

أما الكاميرا الأمامية للسيلفي فتأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

Huawei nova 16s

شاشة OLED ساطعة وبطارية ضخمة


يأتي nova 16s Pro بشاشة LTPO OLED كبيرة قياس 6.84 بوصة، مع معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 و120 هرتز.

وتصل درجة السطوع القصوى إلى 6000 شمعة عند نسبة إضاءة 1% من مساحة الشاشة APL، بينما يبلغ السطوع الديناميكي الأقصى 4000 شمعة عند نسبة 20% من مساحة الشاشة.

وتستخدم هواوي تقنية تعتيم PWM عالية التردد تبلغ 2160 هرتز للمساعدة في التحكم في السطوع.

ويعتمد الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع Huawei SuperCharge Turbo بقدرة 100 واط، عبر منفذ USB-C 2.0.

ورغم نحافة الهاتف التي تبلغ 7.1 ملم فقط، يصل وزنه إلى 218 جراما.

ويأتي الهاتف بإطار متوسط مصنوع من سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات، بينما تحمي الشاشة واجهة أمامية من زجاج Kunlun Glass مع طبقة من الطلاء النانوي البلوري، وهو ما تقول هواوي إنه يجعله أكثر مقاومة للسقوط بنحو 10 مرات مقارنة بهاتف nova 15.

Huawei nova 16s Pro

أربعة ألوان بتصميم مستوحى من الأمواج


رغم طرح الهاتف في سبتمبر، تحافظ هواوي على الطابع الصيفي من خلال تصميم مستوحى من حركة الأمواج، مع أربعة خيارات لونية هي: الأزرق، والكريستال، والأسود، والأبيض السماوي.

nova 16s.. شاشة أصغر ومواصفات متقاربة
 

أما Huawei nova 16s فيأتي بحجم أصغر، إذ يضم شاشة قياس 6.68 بوصة، إلى جانب نظام تصوير يحمل اسم True-to-Colour Camera.

وتضم الكاميرا الرئيسية مستشعرا بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا منظار RYYB بدقة 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3.3x، مع دعم التثبيت البصري للصورة.

ورغم حجمه الأصغر ونحافته التي تبلغ 7.3 ملم، يحصل nova 16s على البطارية نفسها بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، إلى جانب دعم الشحن السريع Huawei SuperCharge Turbo بقدرة 100 واط ومنفذ USB-C 2.0.

وتوفر هواوي الهاتف بسعة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت، مع خيار للترقية إلى 512 جيجابايت.

معالجات Kirin ونظام EMUI 16


يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل EMUI 16.0 عند إطلاقهما عالميًا بدلًا من HarmonyOS.

ويعتمد nova 16s Pro على معالج Kirin 9010S، بينما يحصل الإصدار العادي nova 16s على معالج Kirin 8020.

دعمت هواوي كاميرات الهاتفين بمجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحسين التصوير.

وتوفر ميزة AI Composition إرشادات فورية تساعد المستخدم على تحسين تكوين الصورة وضبط الإطار، بينما تتيح AI Move إعادة تحديد مواضع العناصر داخل الصور بسلاسة.

كما تعمل ميزة AI Remove على إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، في حين تستخدم AI Best Expression أفضل ابتسامة لكل شخص لإنشاء صورة نهائية محسنة.

وتساعد ميزة AI De-Glare على التخلص من الانعكاسات الظاهرة على الزجاج والأسطح اللامعة.

ولم تكشف هواوي حتى الآن عن الأسعار أو موعد التوفر النهائي لهاتفي nova 16s وnova 16s Pro في الأسواق العالمية، على أن تعلن هذه التفاصيل في وقت لاحق.

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