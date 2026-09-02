أخبار التكنولوجيا| شاومي تتحدى الجميع بجهاز Pad 9 Pro Max ولإطالة عمر بطارية جهازك الإلكتروني تعرف على قاعدة 80/20

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



Infinix Hot 70 Pro 5G.. هاتف رائد ينطلق قريبا بشاشة خلفية مبتكرة

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Infinix Hot 70 Pro 5G والمقرر طرحه لأول مرة في 4 سبتمبر، حاملاً معه العديد من الميزات غير المألوفة. وقد كشفت الشركة بالفعل عن الكثير مما يمكن أن يتوقعه المشترون من هذا الهاتف الذكي الجديد. إليكم كل ما نعرفه عن Hot 70 Pro قبل إطلاقه.

فرشاة أسنان بكاميرا وذكاء اصطناعي.. إليك التفاصيل

كشف جيمس دايسون عن طريقة جديدة كلياً لتنظيف الأسنان وهي فرشاة الأسنان دايسون كاميرا جيت والتي تعد الوحيدة المزودة بكاميرا تعمل بتقنية Gap Optical Targeting لتحديد الفراغات بين الأسنان وتنظيفها بدقة متناهية أثناء التنظيف.

تقوم تقنية Gap Optical Targeting بتحليل 28 صورة حية في الثانية لتحديد الفراغات بين الأسنان واستهدافها في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إطلاق رذاذ دقيق من غسول الفم عند الحاجة.

ثورة طبية في معصمك.. هواوي تبهر الأطباء بساعتها الجديدة Huawei Watch D3

عرضت شركة هواوي ساعتها الذكية Huawei Watch D3 في مؤتمر طبي قبل الكشف الكامل عنها، والمتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

تم عرض الساعة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وهو معرض طبي أقيم في ميونيخ في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس ويُعدّ هذا الجهاز من بين الأجهزة القابلة للارتداء القليلة التي تستحق التواجد في مثل هذا المعرض.

كما تم تسريب صور الساعة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ابتكارها الرئيسي، وهو أنها أنحف من سابقاتها على الرغم من استمرارها في استخدام تقنية استشعار ضغط الدم غير العادية للغاية

تفاصيل جديدة وصادمة.. شاومي تتحدى الجميع بجهاز Pad 9 Pro Max

بدأت تشكيلة أجهزة شاومي اللوحية المتميزة القادمة تتضح معالمها من خلال بعض التسريبات الجديدة، ويبدو أنها تمثل نقلة نوعية في الحجم وعمر البطارية لأحد طرازاتها المتوسطة إلى الراقية.

أكدت شركة شاومي بالفعل أن جهازها الرائد Pad 9 Pro Max سيصدر في سبتمبر 2026، مزودًا بمعالج Xring O3 الخاص بها . ومن المتوقع أن تشمل سلسلة Pad 9 أيضًا جهاز Pad 9 القياسي وجهاز Pad 9 Pro

لإطالة عمر بطارية جهازك الإلكتروني تعرف على قاعدة 80/20

يسعى الجميع إلى إبقاء الهواتف الذكية القابلة لإعادة الشحن قيد التشغيل وذلك لأطول فترة ممكنة. إلا أنه في المقابل تعد من أكبر المشكلات المزعجة في تلك الأجهزة هي البطارية، ومحاولة الحفاظ على شحنها لأطول فترة مما أدى إلى ظهور قاعدة 80/20 الشهيرة وهي استراتيجية للشحن تهدف إلى القيام بتحقيق أقصى عمر ممكن للبطاريات القابلة لإعادة الشحن في أجهزتك الإلكترونية الحديثة.