هواوي تطلق هاتف Nova 16s Pro عالمياً بكاميرا 200 ميجابكسل ومستشعرات متطورة

أعلنت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية رسمياً عن موعد الإطلاق العالمي لهاتفها الذكي الجديد "Huawei Nova 16s Pro"، مؤكدة تزويده بكاميرا رئيسية فائقة الدقة تبلغ 200 ميجابكسل ومستشعرات طيفية متقدمة لضبط ألوان البورتريه، وذلك خلال مؤتمرها العالمي المزمع عقده يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Huawei Central المتخصص.

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل

أوضح التقرير، الذي أعدته الكاتبة إيميكو ماتسوي، أن هاتف Nova 16s Pro يمثل أول هاتف في تاريخ سلسلة "نوفا" الموجهة للشباب يُطرح في الأسواق العالمية بمستشعر تصوير عملاق بدقة 200 ميجابكسل.

ويعمل هذا المستشعر فائق الحجم على امتصاص كميات ضخمة من الضوء لإنتاج صور فائقة الوضوح في مختلف الظروف البيئية والإضاءة المعقدة، مدعوماً بحزمة أدوات ذكاء اصطناعي مدمجة لتعديل الصور وإزالة الشوائب وتحسين التفاصيل الدقيقة تلقائياً.

منظومة التصوير المزدوجة متعددة الأطياف

أشار المصدر إلى أن الهاتف يدعم تقنية الكاميرات المزدوجة متعددة الأطياف (Dual multispectral cameras) المدمجة في الواجهتين الأمامية والخلفية، والتي تضمن إعادة إنتاج الألوان الحقيقية بدقة عالية في الصور الفردية والجماعية دون تأثر بانعكاسات الإضاءة المحيطة.

وتعتمد هذه المنظومة على مستشعر تصوير متطور قياس 10 ملم يُعرف باسم "القيقب الأحمر" (Red Maple) المزود بملايين القنوات الطيفية لرصد درجات لون البشرة الطبيعية بدقة وتقديم مظهر حيوي وصحي في لقطات البورتريه، وهو ما جعل هواوي تطلق على الهاتف لقب "Stand Out Portrait".

التصميم العصري والبطارية الضخمة والمعالج الداخلي

واوضح تقرير موقع Huawei Central أن هاتف Nova 16s Pro يأتي بتصميم خارجي أنيق يعتمد على ظهر بتدرج لوني جذاب وإطار كاميرات مستطيل أفقي يضم حلقتين دائريتين متناسقتين. ويحمل الهاتف شاشة عرض "OLED" بقياس 6.84 بوصة بحواف فائقة النحافة، ويعمل بمعالج "Kirin 9010S" المتطور، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط لضمان تشغيل الهاتف لفترات طويلة دون انقطاع.

استهداف صناع المحتوى وترقب الأسعار الرسمية

ذكرت المصادر التقنية أن هواوي صممت هاتف Nova 16s Pro لتلبية متطلبات جيل المبدعين وصناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي الراغبين في اقتناء هاتف يجمع بين قوة التصوير الاحترافي وتصوير السيلفي عالي الدقة وسعة البطارية الضخمة، على أن تكشف الشركة عن الأسعار الرسمية لكافة سعات التخزين ومواعيد التوفر في مختلف الأسواق العالمية خلال فعاليات المؤتمر في 2 سبتمبر.