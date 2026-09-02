ميدو عن حمزة عبدالكريم: شعرت بالفخر عندما رأيته يشارك مع برشلونة

علّق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، للاستمرار في منصبيهما حتى عام 2030.

وكان حسام حسن قد حقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، بعد ما قاد الفراعنة للتأهل إلى دور الـ16، قبل الخروج من البطولة على يد منتخب الأرجنتين عقب الهزيمة بنتيجة 3-2.

وقال “ميدو” في تصريحات عبر قناة "النهار": "حسام وإبراهيم كانا يريدان إجراء تغييرات في الجهازين الفني والطبي، ولكن هاني أبوريدة أصر على استمرار جميع الأسماء كما هي".

وأضاف: "تجديد عقد التوأم مع منتخب مصر هو مكافأة على إخلاصهما، ويجب أن تتم عملية الإحلال والتجديد داخل المنتخب بذكاء، وأن نتعلم من أخطائنا السابقة في خفض معدل أعمار اللاعبين".

ميدو يشيد بتجربة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وتطرّق ميدو إلى مشاركة اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع برشلونة، معربًا عن فخره بما وصل إليه اللاعب في سن صغيرة.

وقال: "شعرت بالفخر عندما شارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة، وكانت الجماهير كلها تشجعه، لاعب مصري عمره 18 عامًا يرتدي قميص برشلونة ويشارك بدلًا من رافينيا، نجم منتخب البرازيل".

وواصل: "تخيلوا هذا اللاعب لو ظل في مصر، أقسم بالله ما كان سيشارك، أو كان سيخرج على سبيل الإعارة ويتواجد في سيراميكا كليوباترا بدلًا من جراديشار مثلًا".

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح اللاعبين الشباب فرصتهم، قائلًا: "اللاعبون الصغار والصاعدون يتم ظلمهم، ولا يحصلون على الفرصة التي يستحقونها".