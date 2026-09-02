قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان
المنطقة تشتعل .. انفجارات بمنشآت غاز إيرانية .. ورد إيراني يستهدف الأردن والكويت والبحرين
برشلونة يفرّط في موهبته الشابة .. وكورتيس ينتقل إلى رويال أنتويرب
في قضية حيازة مخدرات .. حبس ندي كامل ومطرب راب 4 أيام على ذمة التحقيقات
طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل
خالد الغندور يكشف تحرّك الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم
136.9 مليار جنيه يسحبها المركزي من البنوك .. ما السر وراء ذالك؟
اتحاد الكرة يعلن عودة أورنج مؤقتًا إلى دوري القسم الثاني بقرار من «كاس»
ميدو عن حمزة عبدالكريم: شعرت بالفخر عندما رأيته يشارك مع برشلونة
مواعيد مباريات مانشستر سيتي في سبتمبر 2026 .. ديربي مانشستر وافتتاح مشوار دوري الأبطال
مانشستر سيتي يُعلن رحيل جاك جريليش مُجددًا إلى إيفرتون
«إيفونا» يكشف سر رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: تمنيت البقاء فترة أطول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل يحق لك إعادة أي سلعة بعد شرائها؟ .. قانون حماية المستهلك يُجيب

حماية المستهلك
حماية المستهلك
حسن رضوان

حدّد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن له إمكانية استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، دون إلزامه بتقديم أسباب أو تحمل نفقات، لكن بشرط الالتزام بالمدة والحالات التي حددها القانون.

ويمنح قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المستهلك عددًا من الحقوق التي تنظم العلاقة بينه وبين البائع، إلى جانب وضع ضوابط لمواجهة الممارسات التي قد تتضمن خداعًا أو تضليلًا للمستهلك.

14 يومًا مهلة قانونية لرد السلعة أو استبدالها

ونصت المادة 17 من القانون على أحقية المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها.

وأكد القانون أن هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية تكون أكثر فائدة للمستهلك، كما منح جهاز حماية المستهلك صلاحية تحديد مدد أقل لبعض السلع، وفقًا لطبيعتها.

متى لا يحق للمستهلك رد السلعة؟

رغم منح المستهلك حق الرد والاستبدال، حدد القانون حالات لا يجوز فيها مباشرة هذا الحق، من بينها:

  • إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها وتغليفها تمنع استبدالها أو ردها، أو يتعذر إعادتها إلى حالتها الأصلية وقت التعاقد.
  • إذا كانت السلعة من المنتجات الاستهلاكية سريعة التلف.
  • إذا تغيرت حالة السلعة عما كانت عليه وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
  • إذا كانت السلعة مصنعة وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.
  • الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

اللائحة التنفيذية تحدد حالات إضافية

وأجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى إلى الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك استخدام حق الاستبدال أو إعادة السلعة.

وبذلك وضع قانون حماية المستهلك إطارًا واضحًا لحق رد واستبدال السلع، مع تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ومراعاة طبيعة بعض المنتجات والظروف الخاصة بعملية البيع.

قانون حماية المستهلك إمكانية استبدال السلعة المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم وهانز فليك

جماهير برشلونة توجه رسالة حاسمة لـ هانز فليك بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث؟

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك

ظواهر نادرة

سماء سبتمبر تخبئ 4 مفاجآت.. ماذا ينتظر مصر خلال أيام؟

بالصور

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد