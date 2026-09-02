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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة ساخنة في المنطقة .. إيران تقصف قاعدة أمريكية والأردن يعترض صواريخ

إطلاق صواريخ، أرشيفية
إطلاق صواريخ، أرشيفية
خاطر عبادة

في تصعيد خطير للحرب الإيرانية، شهدت المنطقة الليلة تبادلًا لإطلاق الصواريخ بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية الأردنية لاعتراض صواريخ في أجواء المملكة.

الأردن: اعتراض صواريخ إيرانية فوق المفرق وإربد والعقبة

أفادت قناة «الحدث» بأن الدفاعات الجوية الأردنية تصدت لصواريخ إيرانية في أجواء مناطق المفرق والأزرق وإربد والعقبة، شمال وشرق وجنوب المملكة.

وأعلنت شبكة «أكسيوس» أن إيران ردت بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأردن، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.

الحرس الثوري: قصفنا قاعدة أمريكية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، قصف قاعدة أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن ثلاث قواعد أمريكية في الأردن تعرضت لإصابات مباشرة جراء الصواريخ الإيرانية، دون صدور تأكيد رسمي من واشنطن حتى الآن.

رد أمريكي: هجوم صاروخي قرب الأحواز وسيريك

في المقابل، أفادت وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة شنت هجومًا صاروخيًا قرب مدينة الأحواز جنوب غربي إيران، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية في شرق طهران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر محلية أن هجومًا أمريكيًا استهدف حفل زفاف قرب مدينة سيريك، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح بالغة.

انقطاع الكهرباء في هرمزجان

وأعلنت وكالة «مهر» الإيرانية انقطاع التيار الكهربائي في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد، نتيجة الهجوم الأمريكي.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات إقليمية متفاقمة، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة لتشمل دولًا جديدة في المنطقة

إيران الأردن صواريخ باليستية قواعد أمريكية في الأردن

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