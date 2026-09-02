ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

كشف الناقد الرياضي فتحي سند، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "قرار بيع خوان بيزيرا صدر خلاص قولاً واحداً من إدارة نادي الزمالك، وهم في انتظاره خلال الأسبوع ده أو الأسبوع الجاي عشان يتم اتخاذ إجراءات البيع إجراءات البيع مش هتتم غير في الانتقالات الشتوية، والزمالك لن يستطيع بالضرورة أخذ كل ما يريده مادياً، لكن وضعه في بيعه بالشكل المناسب مع احتساب بعض الغرامات هو الوضع الأوقع".

وتابع: “عمومًا لو سألت ورجعت لتاريخ بيزيرا هتلاقيه عمل نفس القصة دي قبل كده في أوكرانيا، بيروح عامل الحركة بتاعته دي .. بس المرة دي عامل العقدة وهيجي وهيتباع”.