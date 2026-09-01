«من الشنطة للكوتشي»..«أهلًا مدارس» يفتح أبوابه بطور سيناء بتخفيضات 25%

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، معرض «أهلًا مدارس» بمدينة طور سيناء، والذي تنظمه الغرفة التجارية بجنوب سيناء، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، ومجلس مدينة طور سيناء، وذلك في إطار مبادرة «أهلًا مدارس» التي تأتي ضمن مبادرات الدولة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويقام المعرض تحت رعاية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بجنوب سيناء، وبالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بهدف توفير مختلف احتياجات الطلاب بأسعار تنافسية، وإتاحة المنتجات المدرسية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، واطلع على المنتجات والمستلزمات المدرسية المعروضة، والتي شملت الحقائب المدرسية، والأدوات المكتبية، والكراسات والكشاكيل، والأقلام، والزي المدرسي، والأحذية الرياضية «الكوتشي»، وغيرها من مستلزمات الطلاب، بتخفيضات تتراوح بين 10% و25%.

وحرص المحافظ، خلال جولته بالمعرض، على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم بشأن الأسعار ومدى توافر احتياجاتهم، كما تابع مستوى وجودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التناسب بين جودة المنتجات وأسعارها، بما يضمن حصول المواطنين على مستلزمات مدرسية مناسبة بأسعار عادلة.

ووجه اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال باستمرار إقامة المعرض حتى الأسبوع الأول من بدء الدراسة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجات أبنائهم خلال الفترة الأولى من العام الدراسي، مشددًا على ضرورة تثبيت الأسعار المعلنة طوال فترة إقامة المعرض، مع استمرار أعمال المتابعة والرقابة من جانب مديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.

كما وجه بسرعة استعواض الكميات التي يتم بيعها أولًا بأول، لضمان استمرار توافر جميع الأصناف وعدم حدوث أي نقص في المعروض، بما يحقق الهدف من إقامة المعرض ويضمن استفادة المواطنين منه على النحو الأمثل.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن إقامة معرض «أهلًا مدارس» تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ودعم الأسر المصرية، وتخفيف الأعباء عنها مع بداية العام الدراسي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية والجهات المعنية لضمان توافر المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

حضر افتتاح المعرض اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس أيمن عيد الغني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والنائب ماجد ربيع ، عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية بجنوب سيناء والجهات التنفيذية المعنية.