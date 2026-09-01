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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا.. وشوقي غريب يجتمع باللاعبين

منتخب الشباب
منتخب الشباب
ياسمين تيسير

واصل منتخبنا الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، تدريباته خلال معسكره الحالي استعداداً لمنافسات تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026 بالإسماعيلية.

وأعقبت المران جلسة لشوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، مع اللاعبين والجهاز الفني، والتي أكد خلالها أهمية المرحلة المقبلة وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة، بقيادة المهندس هاني أبوريدة، والأمين العام للاتحاد، الدكتور مصطفى عزام، ينتظرون منهم الكثير في المنافسات الرسميه المقبلة.

وشدد المدير الفني للجبلاية، خلال جلسته على التركيز في بطولة شمال أفريقيا، التي تستضيفها مصر، والتأهل منها لأمم أفريقيا، وتقسيم الفترة المقبلة لمراحل، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة واعداً المنتخب بإقامة برنامج قوي، استعداداً للأمم الأفريقية وكأس العالم للشباب، متوقعاً أن يكون هذا الجيل من الأجيال الواعدة في كرة القدم المصرية.

وعن زميلهم حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة الحالي، وأحد أعظم الأندية في العالم، فأكد غريب أن اختيار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول للاعب ضمن قائمة الفراعنة في مونديال 2026، ومشاركته رفقة المنتخب، فتحت الباب أمام الجيل بالكامل “مواليد 2007”  لبذل مزيد من الجهد والتدريب بقوة لتمثيل منتخب مصر على أعلى مستوى.

وواصل بأن  العناصر المميزة من جيل مواليد 2007 لديهم فرصة كبيرة لتمثيل المنتخب الأوليمبي، المزمع تكوينه بجانب مواليد 2005 و2006 .

ومن جانبه، وجه وائل رياض، المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة، الشكر لشوقي غريب ومجلس إدارة اتحاد الكرة، والأمين العام للاتحاد على الدعم الكبير للمنتخب.

وتعهد الجميع في نهاية الجلسة بتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الحلم الأكبر بالوصول إلى كأس العالم للشباب.

منتخب الشباب الوطني شوقي غريب

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