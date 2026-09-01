ركلة جزاء ضائعة.. تعادل سلبي بين وادي دجلة والقناة في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي بنتيجة 0-0 مواجهة وادي دجلة أمام القناة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إهدار وادي دجلة فرصة التقدم، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق في الدقيقة 63، عقب تعرض محمود دياسطي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، إلا أن حمزة حسان أهدر الركلة بعدما تصدى لها حارس القناة محمد شعبان ببراعة.

وقدم محمد شعبان حارس مرمى القناة مباراة مميزة، بعدما تألق في التصدي لعدد من الهجمات الخطيرة، ليساهم بشكل كبير في خروج فريقه بنقطة ثمينة من اللقاء والحفاظ على نظافة شباكه.

وبهذه النتيجة، رفع كل من وادي دجلة والقناة رصيده إلى 5 نقاط بعد مرور 3 جولات، بواقع فوز وتعادلين.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز السابع.