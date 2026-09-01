بسبب خلافات الميراث.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (طالب ، ووالدته)، وطرف ثان: (عم الأول ، زوجة نجله) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الميراث ، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالسب والضرب باستخدام "عصى خشبية " دون حدوث إصابات .



أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية "المستخدمة في التعدي")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.