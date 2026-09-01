تجديد حبس لص الدراجات النارية في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص متهم بسرقة دراجة نارية في مدينة نصر 15 يوما.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مجهول بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام أحد المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يونيو المنقضى، تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر من القائم على النشر (مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.