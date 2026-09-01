اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يبث وصول الرئيس الصيني إلى القاهرة

بث اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، برئاسه الدكتور عمرو الليثي، التغطية المباشرة لزياره الرئيس الصيني لمصر، وحصل الاتحاد على إشارة البث من شبكة CCTVPLUS الصينية، في إطار التعاون الإعلامي القائم بين الجانبين، حيث جرى إتاحة الإشارة عبر المنصة السحابية للاتحاد لتكون متاحة للمؤسسات الأعضاء، إلى جانب نقل التغطية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد نظرا لاهميه هذه الزياره.

وتأتي هذه التغطية في وقت تحظى فيه الزيارة باهتمام إعلامي دولي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية، والذي كان بدايه لنشأة العلاقات بين الصين والدول العربية.

كما يأتي نقل هذه التغطية ضمن جهود الاتحاد لتوسيع نطاق تبادل المحتوى الإعلامي وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشبكات الإعلامية الدولية، بما يتيح لمؤسساته الأعضاء متابعة ونقل الأحداث ذات الاهتمام المشترك.