قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يتوعد بإحكام إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
الحرس الثوري الإيراني يرد على الضربات الأمريكية: واشنطن ستدفع الثمن
الحرب تشتعل.. إعلام إيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مدينة خمين
تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها
بوتين يحسم موقف موسكو : روسيا لن تتخلى عن إيران رغم التصعيد الأمريكي
الرئيس الصيني لدى وصوله مصر: أشعر بكل دفء على أرض تحتضن حضارة عريقة.. وعلاقاتنا مع القاهرة تزداد قوة
رسميا.. مصطفى شوبير يجدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2029
علي ماهر يحصل على رخصة Pro التدريبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ملايين راكب خلال أغسطس بزيادة 9% عن العام السابق
ترامب لـ فوكس نيوز: دمرنا الكثير من رادارات إيران بينها منظومات حاولت إعادة بنائها
فود بلوجر شهير يتصدر تريند إنستجرام بالقناع الأسود.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يبث وصول الرئيس الصيني إلى القاهرة

مصر و الصين
مصر و الصين
أ ش أ

 بث اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، برئاسه الدكتور عمرو الليثي، التغطية المباشرة لزياره الرئيس الصيني لمصر، وحصل الاتحاد على إشارة البث من شبكة CCTVPLUS الصينية، في إطار التعاون الإعلامي القائم بين الجانبين، حيث جرى إتاحة الإشارة عبر المنصة السحابية للاتحاد لتكون متاحة للمؤسسات الأعضاء، إلى جانب نقل التغطية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد نظرا لاهميه هذه الزياره.
وتأتي هذه التغطية في وقت تحظى فيه الزيارة باهتمام إعلامي دولي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية، والذي كان بدايه لنشأة العلاقات بين الصين والدول العربية.
كما يأتي نقل هذه التغطية ضمن جهود الاتحاد لتوسيع نطاق تبادل المحتوى الإعلامي وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشبكات الإعلامية الدولية، بما يتيح لمؤسساته الأعضاء متابعة ونقل الأحداث ذات الاهتمام المشترك.

اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي التغطية زياره الرئيس الصيني لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للسرد القرآني

لحمة قرآنية.. الأزهر: مشاركة مليون سارد في 24 ألف مقر باليوم العالمي للسرد القرآني

المؤشر العالمي للفتوى

المؤشر العالمي للفتوى والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقشان غدا التحديات الأسرية

د. عواد محمود

الجامع الأزهر يواصل احتفاءه بالمولد النبوي: الإسراء والمعراج رسالة تمكين وسيادة

بالصور

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد