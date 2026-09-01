السيدة انتصار السيسي تعرب عن اعتزازها بزيارة رئيس الصين وقرينته للقاهرة

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ اعتزازها وترحيبها بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ وقرينته السيدة بنغ لي يوان إلى مصر، مشيرة إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الصديقين.

جاء ذلك في منشور لقرينة رئيس الجمهورية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته للزعيم الصيني وحرمه في مطار القاهرة الدولي وسط مراسم استقبال حافلة وأجواء شعبية ترحيبية، أُقيمت بمناسبة زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني للقاهرة.

وأكدت السيدة انتصار السيسي أن هذه الزيارة التاريخية تعكس العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون والتبادل الحضاري والثقافي بين أقدم حضارتين في التاريخ.



