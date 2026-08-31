سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك

ارتفع سعر الريال السعودي بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026، وفقًا لمؤشر التحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.18 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار العملة السعودية متفاوتة بين البنوك بحسب مستويات الشراء والبيع المعلنة في ختام تعاملات اليوم.

ويترقب المتعاملون في السوق المصرفية سعر الريال السعودي بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر، حيث أظهرت البيانات الواردة تفاوتًا في أسعار شراء وبيع الريال السعودي لدى البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف العربي والبنك الأهلي الكويتي وبنك التنمية الصناعية وبنك فيصل والبنك العربي الأفريقي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست والبنك التجاري الدولي وبنك إتش إس بي سي.

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كم سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026؟

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026، وفقًا لمؤشر التحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر، ووصل سعره في بنك مصر إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

وتوضح الأسعار الواردة اختلاف قيمة الريال السعودي بين البنوك، سواء بالنسبة لسعر الشراء أو سعر البيع، وهو ما يجعل معرفة السعر المعلن في كل بنك أمرًا مهمًا للمتعاملين الراغبين في شراء الريال السعودي أو بيعه.

ما سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي للشراء 13.54 جنيه، والبيع 13.58 جنيه، وفق البيانات الواردة بشأن أسعار الريال السعودي في ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويأتي سعر البنك المركزي ضمن مستويات الأسعار المعلنة للعملة السعودية، مع وجود فروق في أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك العاملة في مصر.

كم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري للشراء 13.51 جنيه، والبيع 13.58 جنيه، وفق أحدث البيانات الواردة في التقرير عن ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويعد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري من الأسعار التي تحظى باهتمام المتعاملين الراغبين في متابعة حركة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

بكام الريال السعودي في بنك مصر؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء 13.05 جنيه، والبيع 13.85 جنيه، وفق الأسعار الواردة في البيانات الخاصة بتعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك مصر ضمن الأسعار المعلنة لدى البنوك المصرية، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

ما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية للشراء 13.46 جنيه، والبيع 13.55 جنيه، وفق البيانات الواردة عن ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

وتوضح هذه الأسعار مستوى الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، مع استمرار اختلاف أسعار العملة السعودية بين البنوك.

كم سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 13.50 جنيه، والبيع 13.58 جنيه، وفق الأسعار الواردة عن تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويأتي السعر المعلن في بنك قناة السويس ضمن مجموعة الأسعار التي تختلف من بنك إلى آخر بحسب سعر شراء الريال السعودي وسعر بيعه.

ما سعر الريال السعودي في المصرف العربي؟

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي للشراء 13.53 جنيه، والبيع 13.57 جنيه، وفق البيانات الواردة عن ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويواصل المتعاملون متابعة أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة لمعرفة مستويات الشراء والبيع المعلنة للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

كم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.55 جنيه، والبيع 13.58 جنيه، وفق البيانات الواردة بشأن أسعار العملة السعودية في ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويظهر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي ضمن مستويات الأسعار المسجلة لدى البنوك، مع اختلاف قيمة الشراء والبيع بحسب البنك.

ما سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان للشراء 13.41 جنيه، والبيع 13.65 جنيه، وفق البيانات الواردة في التقرير عن تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان ضمن الأسعار المعلنة للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المصرفية.

بكام الريال السعودي في بنك فيصل؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل للشراء 13.49 جنيه، والبيع 13.55 جنيه، وفق البيانات الواردة عن ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

وتعكس هذه الأسعار مستوى الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل، مع وجود فروق بين السعر المعلن في البنك والأسعار الواردة لدى البنوك الآتية في التقرير.

كم سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي للشراء 13.43 جنيه، والبيع 13.58 جنيه، وفق الأسعار الواردة عن تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويأتي سعر البنك العربي الأفريقي ضمن قائمة أسعار الريال السعودي التي يبحث عنها المتعاملون لمعرفة أحدث مستويات العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.59 جنيه، والبيع 13.62 جنيه، وفق البيانات الواردة عن ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويظهر سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن مستويات الأسعار المعلنة لدى البنوك، مع اختلاف قيمة الريال السعودي بحسب سعر الشراء والبيع في كل بنك.

كم سجل الريال السعودي في بنك نكست؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست للشراء 13.54 جنيه، والبيع 13.59 جنيه، وفق الأسعار الواردة بشأن تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويأتي بنك نكست ضمن البنوك التي شملتها بيانات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم.

ما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي للشراء 13.53 جنيه، والبيع 13.56 جنيه، وفق البيانات الواردة عن ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويواصل سعر الريال السعودي تحركه عند مستويات مختلفة بين البنوك، وهو ما يفسر تفاوت أسعار الشراء والبيع المعلنة للعملة السعودية من بنك إلى آخر.

كم سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي للشراء 13.56 جنيه، والبيع 13.58 جنيه، وفق الأسعار الواردة عن تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ويختتم بنك إتش إس بي سي قائمة أسعار الريال السعودي الواردة في التقرير، مع استمرار تفاوت مستويات العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بين البنوك المختلفة.

ما أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم؟

توضح البيانات الواردة أن سعر الريال السعودي في البنك المركزي بلغ 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 13.51 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك مصر 13.05 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.46 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 13.50 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 13.55 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان 13.41 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك فيصل 13.49 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي 13.43 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.59 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

كما سجل الريال السعودي في بنك نكست 13.54 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع، وبلغ في البنك التجاري الدولي 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك إتش إس بي سي 13.56 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

لماذا يختلف سعر الريال السعودي من بنك إلى آخر؟

تظهر البيانات الواردة اختلاف سعر الريال السعودي بين البنوك المصرية، سواء في سعر الشراء أو سعر البيع، وهو ما يجعل السعر المعلن لدى كل بنك مختلفًا عن بنك آخر، وتأتي هذه الفروق واضحة عند مقارنة أسعار الريال السعودي الواردة في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وباقي البنوك محل التقرير.

وبالتالي، فإن المتعامل الذي يبحث عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 يحتاج إلى معرفة سعر الشراء وسعر البيع لدى البنك الذي يتعامل معه، بدلًا من الاعتماد على رقم واحد باعتباره السعر الموحد للعملة السعودية في جميع البنوك.

ما أحدث سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري؟

وفق البيانات الواردة في التقرير، شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الاثنين 31 أغسطس 2026، وسجل بنك مصر 13.18 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار الريال السعودي في البنوك الآتية عند مستويات مختلفة وفق بيانات الشراء والبيع المعلنة لكل بنك.

وتظل متابعة سعر الريال السعودي اليوم من الموضوعات المهمة للمتعاملين الذين يرغبون في معرفة قيمة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، خاصةً مع اختلاف الأسعار المعلنة بين البنوك في ختام التعاملات.