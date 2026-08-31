ضبط نصاب انتحل صفة موظف بأحد أحياء القاهرة للنصب على أصحاب المحلات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات نشاط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة موظف بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة والنصب على أصحاب المحال التجارية؛ عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات مديونيات تراخيص محالهم مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، بانتحال صفة موظف بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة، ومزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على أصحاب المحال التجارية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات مديونيات تراخيص المحال المملوكة لهم والكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطه، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 6 وقائع أخرى بالأسلوب نفسه.

واتُخذت الإجراءات القانونية.