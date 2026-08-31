بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري وبيراميدز، المقامة حاليًا على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

وجاء هدف بيراميدز عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، حامد حمدان، مصطفى فتحي، عودة فاخوري، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد، خالد عوض، إياد العسقلاني، وليد الكرتي، ناصر ماهر، عبد الرحمن مجدي، محمود زلاكة، أحمد عبد القادر، أحمد نذير بن بو علي.

تشكيل المصري: