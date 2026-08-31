16 سبتمبر .. نظر استئناف المتهمين بضرب والدتهما في السيدة زينب على حكم حبسهما

حددت محكمة الاستئناف، جلسة استئناف المتهمين بالاعتداء على والدتهما في منطقة السيدة زينب، على حكم حبسهما سنة و6 أشهر وذلك يوم 16 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة جنح السيد زينب المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، قررت حبس الشقيقين المتهمين بالتعدي على والدتهما بالسب والضرب داخل مسكن الأسرة بمنطقة السيدة زينب بالحبس سنة و6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة بجنوب القاهرة أحالت المتهمين إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، بعد نحو 12 ساعة فقط من الواقعة.

خلاف بسبب الأموال ينتهي بالاعتداء على الأم

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، حيث تمكنت من تحديد السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبسؤالها، أفادت بتضررها من نجليها، مؤكدة أنهما تعديا عليها بالسب والضرب يوم 27 من الشهر الجاري، أثناء وجودهما داخل المنزل، بسبب رفضها إعطاءهما مبالغ مالية.

ضبط المتهمين واعترافهما بالواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما نجلا السيدة، ويعمل أحدهما جزارًا، بينما لم تحدد الأجهزة الأمنية طبيعة عمل شقيقه، وكلاهما مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

بمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات وأقوال والدتهما، مؤكدين أن الخلاف نشب بسبب رفضها إعطاءهما مبالغ مالية.