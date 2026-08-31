روبيو : واشنطن تتطلع لتعزيز شراكتها مع قيرغيزستان وآسيا الوسطى

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أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى البناء على شراكتها مع قيرغيزستان ودعم آسيا الوسطى لتصبح أكثر ترابطا وأمنا وازدهارا.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، شعب قيرغيزستان بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال البلاد.

وقال الوزير الأمريكي -في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية- إن الولايات المتحدة وقيرغيزستان تواصلان تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على توسيع الروابط التجارية، وتعزيز الربط الإقليمي، ودعم الأمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع قيرغيزستان، من خلال منصة «سي 5+1»، لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق أهداف مشتركة في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.