قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض «أهلًا مدارس» لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والمواد الغذائية، والمقام على مساحة 200 متر، ويضم 10 باكيات، وذلك بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بميدان التحرير بمدينة الزقازيق.

ويأتي المعرض لتوفير احتياجات المواطنين وطلاب المدارس من الأدوات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهلهم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وتجول محافظ الشرقية داخل أروقة المعرض، واطلع على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، والتي تضمنت المستلزمات المدرسية من الأحذية والحقائب والزي المدرسي لمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الأدوات المدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام.

وضم المعرض عددًا من السلع الغذائية، بينها الأرز والبقوليات وعسل النحل والأجبان والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وحلوى المولد النبوي الشريف.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعارض هو رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، تماشيًا مع سياسة الدولة بالتوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد بتعاون كبار التجار في عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكدًا ضرورة استمرار تزويد المعارض بالمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية اللازمة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أنه جارٍ إقامة معارض «أهلًا مدارس» بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ تيسيرًا على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي ختام فعاليات الافتتاح، التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وتعرف على مشكلاتهم، موجهًا رئيس مركز ومدينة الزقازيق بفحصها وإيجاد الحلول المناسبة في إطار الإمكانيات المتاحة.