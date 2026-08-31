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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الشرقية: ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 250 طن أسمدة ومخصبات مغشوشة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي وحماية المزارعين والحفاظ على البيئة من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يضمن وصول مستلزمات زراعية آمنة وسليمة للمزارعين ويسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية  قيام المديرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة  بتنفيذ حملة رقابية بنواحي مركز بلبيس أسفرت عن ضبط مصنع للأسمدة والمخصبات الزراعية والتحفظ على (٢٥٠) طنًا من الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتا إلي ضرورة حصول أصحاب مصانع الأسمدة والمخصبات الزراعية على التراخيص اللازمة من الوزارة والإلتزام بالشروط والضوابط المنظمة لعملية الإنتاج والتداول للحفاظ على البيئة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ  يوم حقلي بمركز الإبراهيمية ومتابعة مشروع الاستزراع السمكي بحقول الارز حيث تم استعراض التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول  خلال الفترة الحالية والتعريف بالأصناف ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض والآفات التي تتحمل الملوحة واهمية تباعد فترات الري  إلى جانب أهم الأمراض والآفات التي تصيب المحصول والمبيدات الموصى باستخدامها في حالة الإصابة مشيرا إلى  أهمية التسميد البوتاسي قبل طرد السنابل و التوعية بأهمية تربية الأسماك في حقول الأرز والمتابعة المستمرة وإرشاد المزارعين  بهدف زيادة الإنتاجية ومقارنة الإنتاج بين الحقول التي تتم بها تربية الأسماك والحقول التي لا تتم بها تربية الأسماك.

وفي سياق متصل تم تنفيذ يوم حقلي عن محصول دوار الشمس بمركز فاقوس تناول  الأهمية  الزراعية والاقتصادية للمحصول  حيث أنه أحد المحاصيل الزيتية المهمة التي تسهم في سد جزء من الفجوة الزيتية ولا يقتصر استخدامه على إنتاج الزيت فقط وإنما يستخدم اللب المستخرج منه  في التسالي كما تناول  اللقاء تناول أفضل طرق زراعة محصول دوار الشمس واختيار الأصناف المناسبة وعلامات نضج  بما يساعد المزارعين على تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي قيام المديرية بتنفيذ ختام  فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كلية الزراعة بجامعة الزقازيق في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية وكلية  الزراعة حيث تضمن التدريب جانبًا نظريًا وعمليًا وتم تسليم شهادات إتمام التدريب للطلاب موضحا أن الهدف من التدريب  إكساب الطلاب الخبرات العملية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي والتعرف على طبيعة العمل الزراعي والإستفادة من الخبرات المتخصصة.

وتستمر المديرية في تنفيذ الحملات الرقابية والأنشطة الإرشادية والتدريبية بمختلف مراكز المحافظة بما يسهم في حماية المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي ودعم جهود التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة.

الشرقية محافظ الشرقية القطاع الزراعي وحماية المزارعين

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