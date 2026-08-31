3 مواجهات تشعل الجولة الثالثة بالدوري.. الزمالك يطارد القمة والمصري وبيراميدز في صدام فض الاشتباك

تدخل منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم مرحلة جديدة مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة اليوم وسط حالة من الترقب بشأن شكل جدول المسابقة خاصة أن نتائج المباريات الثلاث قد تحمل تغييرات واضحة في صراع الصدارة وتمنح بعض الفرق فرصة الاقتراب مبكرًا من القمة.

وتقام اليوم ثلاث مباريات تبدأ في الخامسة مساءً بمواجهة بترول أسيوط والبنك الأهلي على استاد برج العرب بينما تتجه الأنظار في الثامنة مساءً إلى مباراتي المصري وبيراميدز على استاد السويس والزمالك ومنتخب السويس بتروجت على استاد القاهرة.

وتبدو المواجهات الثلاث مختلفة في حساباتها لكنها تلتقي جميعًا عند هدف واحد: حصد النقاط الثلاث.

فالزمالك يدخل المباراة بحثًا عن انتصار جديد يواصل به صحوته بينما يصطدم المصري وبيراميدز في مواجهة مباشرة بين فريقين يملكان العلامة الكاملة في الوقت الذي يبحث فيه البنك الأهلي وبتروجت وبترول أسيوط عن تصحيح المسار وتحقيق الفوز الأول.

الزمالك أمام فرصة جديدة لمطاردة القمة

يخوض الزمالك مواجهة بتروجت وهو يحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط بعدما استعاد توازنه في الجولة الماضية وحقق فوزًا مهمًا على البنك الأهلي عقب التعادل في الجولة الافتتاحية أمام الاتحاد السكندري.

ويمثل لقاء اليوم فرصة جديدة للفريق الأبيض من أجل تأكيد أن البداية المتعثرة لم تكن سوى مرحلة عابرة وأن الفريق بدأ بالفعل في استعادة مستواه تدريجيًا.

وكان الفوز على البنك الأهلي بمثابة دفعة معنوية مهمة للاعبي الزمالك وجهازه الفني بعدما ظهرت خلال المباراة مؤشرات إيجابية على تحسن الأداء والجاهزية وهو ما يجعل الجماهير تنتظر استمرار التطور في مواجهة اليوم.

ويبحث الزمالك عن النقاط الثلاث التي سترفع رصيده إلى 7 نقاط وتضعه على مقربة من فرق المقدمة خاصة أن المنافسة على الصدارة ما زالت مفتوحة في الأسابيع الأولى وأي تعثر للمتصدرين قد يغير شكل الجدول سريعًا.

عودة عبدالله السعيد تمنح الأبيض ورقة إضافية

وقد تشهد تشكيلة الزمالك عودة عبدالله السعيد وهو ما يمثل إضافة مهمة للفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفرص والتحكم في إيقاع اللعب.

وجود السعيد قد يمنح الزمالك حلولًا إضافية في الثلث الهجومي خاصة أمام فريق من المتوقع أن يعتمد على التنظيم الدفاعي ومحاولة تضييق المساحات.

كما يبرز اسم حسام أشرف بقوة للدخول في التشكيل الأساسي بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام البنك الأهلي وهو ما قد يمنحه فرصة جديدة لتثبيت أقدامه داخل حسابات الجهاز الفني.

في المقابل تبدو فرص ناصر منسي في المشاركة أساسيًا أقل في ظل تراجع مستواه خلال بداية الموسم وهو ما يفتح الباب أمام تغييرات في شكل الخط الأمامي.

بروفة قبل الاختبار الإفريقي

ولا تقتصر أهمية مباراة الزمالك وبتروجت على حسابات الدوري فقط إذ تمثل المواجهة الاختبار الأخير للفريق قبل بدء مشواره القاري.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا حيث يلتقي فريق الميناء الجيبوتي في الدور التمهيدي يوم 4 سبتمبر المقبل.

ومن ثم يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أكثر من هدف خلال مواجهة اليوم؛ الفوز والحصول على النقاط الثلاث مع الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدخول في المنافسة الإفريقية.

بتروجت يبحث عن مفاجأة في استاد القاهرة

على الجانب الآخر يدخل بتروجت المباراة وفي رصيده نقطة واحدة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام بترول أسيوط قبل أن يخسر أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية.

ويبحث الفريق عن أول انتصار له في المسابقة لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام الزمالك خصوصًا مع ارتفاع معنويات الفريق الأبيض بعد فوزه الأخير.

ويحتاج بتروجت إلى التعامل مع المباراة بحذر شديد خاصة أن الزمالك يمتلك دوافع كبيرة للانتصار سواء من أجل مواصلة مطاردة القمة أو الاستعداد بأفضل صورة للمواجهة الإفريقية.

لكن الفريق الضيف يدرك في الوقت نفسه أن الخروج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة قد يمثل نقطة تحول حقيقية في موسمه.

المصري وبيراميدز.. صدام لا يحتمل القسمة

وعلى استاد السويس سيكون الموعد مع أقوى مواجهات الجولة الثالثة عندما يلتقي المصري مع بيراميدز في مباراة تحمل حسابات خاصة للفريقين.

ويدخل الطرفان المباراة برصيد 6 نقاط لكل منهما بعدما حقق كل فريق الفوز في أول جولتين لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف وهو ما يجعل مواجهة اليوم بمثابة فض اشتباك مبكر على قمة الدوري.

الفائز سيخرج من المواجهة منفردًا بالصدارة المؤقتة أو على الأقل في موقع أفضل كثيرًا من منافسه بينما قد يؤدي التعادل إلى استمرار حالة التزاحم في مقدمة الجدول.

بيراميدز يبحث عن بداية تقوده إلى اللقب

يدخل بيراميدز الموسم الحالي بطموح مختلف بعدما أصبح هدفه واضحًا: المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري ومحاولة التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

الفريق السماوي يملك مشروعًا رياضيًا يضع المنافسة على البطولات المحلية والقارية ضمن أولوياته وبالتالي فإن الحفاظ على البداية القوية سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

الفوز على المصري لن يمنح بيراميدز ثلاث نقاط فقط وإنما سيبعث رسالة مبكرة إلى جميع المنافسين بأن الفريق مستعد للدخول في سباق اللقب منذ الأسابيع الأولى.

لكن المهمة لن تكون سهلة خاصة أن المصري يعيش بدوره بداية قوية ويمتلك الطموح نفسه في المنافسة على المراكز الأولى.

المصري.. القمة هدف والعودة الإفريقية حلم

أما المصري فيسعى إلى مواصلة بدايته المثالية بعدما جمع 6 نقاط من أول مباراتين ويطمح الفريق البورسعيدي إلى الذهاب بعيدًا في سباق الدوري هذا الموسم سواء بالمنافسة على اللقب أو على الأقل حجز مقعد يؤهله للمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.

ولهذا فإن مواجهة بيراميدز تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المصري على منافسة الفرق صاحبة الطموحات الكبيرة.

الفوز سيمنح الفريق دفعة هائلة بينما التعادل سيبقيه في دائرة المنافسة أما الخسارة فقد تمنح بيراميدز أفضلية مبكرة في سباق الصدارة.

بترول أسيوط والبنك الأهلي.. البحث عن أول انتصار

وفي الخامسة مساءً يلتقي بترول أسيوط مع البنك الأهلي على استاد برج العرب في مباراة تجمع فريقين لم يتذوق أي منهما طعم الفوز حتى الآن.

بترول أسيوط حصل على نقطتين من التعادل في أول جولتين أمام بتروجت وسموحة وبالتالي يبحث عن تحويل البداية المقبولة إلى أول انتصار له في المسابقة.

ويمتلك الفريق فرصة مثالية لتحقيق ذلك أمام البنك الأهلي الذي يعيش بداية أكثر صعوبة بعدما خسر مباراتيه أمام أبوقير للأسمدة والزمالك.

البنك الأهلي أمام ضرورة تصحيح المسار

يدرك البنك الأهلي أن استمرار نزيف النقاط في الجولات الأولى قد يضعه مبكرًا تحت ضغط كبير ولذلك سيكون الفوز هدفًا أساسيًا للفريق في مواجهة بترول أسيوط.

الفريق خسر أمام أبوقير للأسمدة في الجولة الأولى ثم تلقى هزيمة جديدة أمام الزمالك ليظل بلا نقاط حتى الآن.

ومن هنا تأتي أهمية مواجهة اليوم؛ فالفوز سيعيد الفريق إلى الطريق الصحيح بينما أي نتيجة أخرى ستجعل الجهاز الفني مطالبًا بإعادة ترتيب أوراقه سريعًا قبل اتساع الفارق مع المنافسين.