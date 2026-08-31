أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة انغام جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الصور و الفيديوهات انستجرام صورا جديدة لها.

تفاصيل إطلالة انغام..

وظهرت أنغام بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية بدلة ستان باللون الأسود.

وتتميز أنغام بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد أنغام أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.