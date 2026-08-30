نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

أعلن الفنان سيف أبو النجا وفاة ابنته ياسمين سيف الله أبو النجا، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب سيف أبو النجا ناعيًا ابنته: «توفيت إلى رحمة الله تعالى نور عيني، ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا، إثر أزمة قلبية، وسيتم إجراء الجنازة بعد صلاة العشاء إن شاء الله».

واختتم منشوره بالدعاء لابنته، قائلًا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها».

كما دعا لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله الفردوس الأعلى، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يعفو عنها ويتجاوز عن سيئاتها.

ياسمين أبو النجا الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي

وتعد ياسمين أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة نجلاء فتحي، من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين أبو النجا في كنف أسرة فنية، فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، ولم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.