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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام الدجوي: توفير 12 سلعة أساسية بالأسواق.. وتطوير 40 ألف منفذ تمويني

هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة
هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة
محمود زيدان

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التحول إلى الدعم النقدي سيصاحبه توفير 12 سلعة أساسية بأسعار موحدة في 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدجوى، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، أن السلع الأساسية الـ 12 المعلن عنها موجودة بالفعل في الأسواق، موضحًا أن التوجيهات تستهدف توفير منفذ للسلع الأساسية في كل مركز، لحين استكمال منظومة تطوير نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه المنافذ ستضم مختلف السلع التي يحتاجها المواطن، مثل السكر والأرز والزيوت، إلى جانب اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، مع توفير الأصناف الأساسية بأسعار موحدة ومعلنة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني فرض تسعيرة جبرية على السوق.

وأوضح أن الـ40 ألف منفذ ليست منافذ جديدة، وإنما هي محال تجار التموين وفروع الجمعيات الموجودة بالفعل في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، وسيجري تطويرها وتحويلها إلى منافذ أشبه بالمتاجر المصغرة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين في المناطق البعيدة وعدم اقتصارها على المدن الكبرى.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسهم في تحقيق قدر أكبر من التنافسية وضبط فروق الأسعار، خاصة مع توفير السلع الأساسية بأسعار موحدة داخل هذه المنافذ، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين.

السلع الغذائية التموين منافذ تموينية أخبار توك شو

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