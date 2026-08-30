حسام الشاعر: الوصول إلى 20 مليون سائح يؤكد قوة صناعة السياحة المصرية

أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن مصر تمتلك إمكانات سياحية كبيرة تؤهلها لتكون من بين أكبر الدول السياحية في العالم، مؤكداً أن المقصد المصري يوفر مختلف الأنماط التي يبحث عنها صناع السياحة والسائحون، سواء السياحة الشاطئية أو الأثرية أو الدينية أو سياحة المؤتمرات وغيرها من الأنواع.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أنّ مصر قادرة على تحقيق مستهدفات الوصول إلى 30 مليوناً ثم 40 مليون سائح، مشيراً إلى أن خبرته في العمل وتمثيل شركات عالمية في دول مختلفة منحته رؤية واضحة بشأن الإمكانات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتنوع عناصره.

وأوضح أن الوصول إلى نحو 20 مليون سائح يمثل إنجازاً مهماً لصناعة السياحة المصرية، لافتاً إلى أن هذا الرقم كان حلماً كبيراً في الماضي، إذ بلغ عدد السائحين نحو مليوني سائح فقط خلال عامي 1992 و1993.

وأشار إلى أن السياحة المصرية واصلت نموها رغم ما مرت به البلاد والمنطقة والعالم من أحداث وأزمات، بداية من الإرهاب وحرب الخليج وأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وصولاً إلى جائحة كورونا، مؤكداً أن استمرار النمو رغم تلك الظروف يعكس قوة صناعة السياحة وأهميتها للاقتصاد.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية على أن هذه النتائج تؤكد أن السياحة صناعة أساسية تمتلك قدرة كبيرة على الصمود والتعافي، وأن مصر لديها من المقومات ما يمكنها من تحقيق قفزات أكبر في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.