الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأسبوع وتعلن موعد انخفاض الرطوبة

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالمستويات التي سجلتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع دخول الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف، والتي تتسم عادة بتغيرات سريعة في درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب حركة الأمواج على البحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستكون أقل من الأسبوع الماضي، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى ستدور حول 34 و35 درجة مئوية، بعدما سجلت خلال الأيام السابقة 37 و38 درجة، بينما وصلت درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وتتزامن هذه الأجواء مع استمرار بعض الظواهر الجوية، بينها الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلى جانب اضطراب أمواج البحر المتوسط بشكل مؤقت قبل أن تبدأ حالته في التحسن التدريجي.



اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج

شهد البحر المتوسط خلال الأيام الماضية حالة من الاضطراب الشديد في حركة الملاحة البحرية، حيث تراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر، وهو ما تسبب في إغلاق أغلب الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى إغلاق بعض الموانئ، ومن بينها ميناء العريش، نتيجة ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن هذه الاضطرابات ترتبط بطبيعة الفترة الانتقالية الحالية، التي تشهد تغيرات في درجات الحرارة ومصادر الكتل الهوائية، ما ينعكس على حركة الرياح وحالة البحر.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، انخفض ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، إلا أن هذه المستويات ظلت غير مناسبة لممارسة أنشطة المصايف والصيد والملاحة البحرية بصورة طبيعية.

وشددت الأرصاد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، خاصة خلال فترات ارتفاع الأمواج، وعدم تجاهل التحذيرات المتعلقة بحالة البحر.

تحسن تدريجي في حالة البحر

تشير توقعات الأرصاد إلى بدء تحسن حالة البحر تدريجيًا، مع انخفاض ارتفاع الأمواج إلى مستويات تتراوح بين 1.5 و2.25 متر، وهو ما يسمح بعودة الأنشطة البحرية بصورة أكثر أمانًا، مع ضرورة توخي الحذر واحتمال استمرار إغلاق بعض الشواطئ وفقًا للتقييمات المحلية.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الثلاثاء تحسنًا أكبر في حالة البحر المتوسط، لتصبح الأمواج أكثر ملاءمة للاستمتاع بالشواطئ، على أن تستمر الأجواء المعتادة حتى نهاية الأسبوع، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم.

وأكدت أن ما حدث خلال الأيام الماضية لا يمثل ظاهرة استثنائية أو مؤشرًا على وجود خطر غير معتاد، موضحة أن اضطراب البحر خلال الفترات الانتقالية أمر طبيعي ومتكرر.

ولفتت إلى أن السنوات السابقة شهدت ارتفاعات أكبر في أمواج البحر المتوسط، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 6 أمتار، وهو ما يؤكد أن التغيرات الحالية تقع ضمن الظواهر الجوية التي يمكن أن تحدث خلال هذه المرحلة من العام.

لا علاقة بظواهر أو كوارث طبيعية خارجية

نفت الدكتورة منار غانم وجود تأثير للظواهر أو الكوارث الطبيعية التي تشهدها بعض دول العالم على حالة البحر المتوسط في مصر، مؤكدة أن حالة اضطراب الأمواج الحالية مرتبطة بالتغيرات الجوية المعتادة خلال الفترة الانتقالية.

وأكدت أهمية متابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل مستمر، خاصة أن طبيعة المرحلة الحالية قد تؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سواء على مستوى درجات الحرارة أو نشاط الرياح أو حالة البحار.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا خلال فترات اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع

من أبرز ملامح الطقس هذا الأسبوع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى حول 34 و35 درجة مئوية.

وكانت القاهرة قد سجلت خلال الأسبوع الماضي درجات حرارة بلغت 37 و38 درجة، بينما ارتفعت الحرارة المحسوسة إلى نحو 40 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير أشعة الشمس.

ومن المتوقع أن يكون التحسن أكثر وضوحًا خلال ساعات الليل، خصوصًا في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، مع استمرار الأجواء الرطبة التي تجعل الإحساس بالحرارة أعلى من درجات الحرارة المقاسة فعليًا.



وأكدت الأرصاد أن الطقس لن يصل إلى البرودة خلال هذه الفترة، وإنما يتمثل التحسن في انخفاض تدريجي للحرارة وتحسن نسبي خلال ساعات المساء والليل.

موعد انخفاض الرطوبة بشكل ملحوظ

رغم الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة، فإن ارتفاع نسب الرطوبة لا يزال أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الإحساس بالحرارة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن الانخفاض الملحوظ في نسب الرطوبة من المتوقع أن يبدأ مع منتصف شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي.

ومن شأن انخفاض الرطوبة أن يجعل المواطنين يشعرون بصورة أكبر بتحسن الأجواء، حتى مع عدم حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتعد الرطوبة المرتفعة خلال فصل الصيف أحد الأسباب التي تجعل درجات الحرارة المحسوسة تتجاوز القيم المسجلة على أجهزة الرصد، وهو ما يفسر وصول الإحساس بالحرارة إلى نحو 40 درجة خلال الأيام الماضية رغم تسجيل درجات أقل فعليًا.

استقرار الأجواء وانحسار الرمال والأتربة

شهدت بعض المناطق خلال الأيام الماضية نشاطًا للرياح، خاصة الصحراء الغربية وصحراء مطروح، وهو ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأكدت الأرصاد أن نشاط الرياح انخفض بشكل كبير، مع استمرار احتمالات ظهور الأتربة الخفيفة في بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومحافظات الصعيد ومناطق من البحر الأحمر.

ومن المتوقع ألا تكون هذه الأتربة مقلقة، مع استمرار تحسن نشاط الرياح خلال الفترة المقبلة، إلا أن متابعة النشرات الجوية تظل مهمة بالنسبة إلى المواطنين، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

الطقس غدًا الإثنين 31 أغسطس 2026

وبالنسبة إلى الطقس هذا الأسبوع، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 31 أغسطس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب المناطق.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة. الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة. شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

وتوضح هذه الدرجات استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ مقارنة بمستويات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.

شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة

تشهد بعض الطرق شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة تصل إلى نحو 20% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وأجزاء من شمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وتظهر كذلك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



نشاط الرياح وحالة الشواطئ

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بما يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء في بعض المناطق المكشوفة.

كما تنشط الرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى مستويات تتراوح بين 1.75 و2.25 متر.

وتتطلب هذه الظروف استمرار الحذر بالنسبة إلى المصطافين، خاصة مع اختلاف حالة البحر من منطقة إلى أخرى، والالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ.

تحذير من سرعة تغيرات الفترة الانتقالية

أكدت الدكتورة منار غانم أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا نسبيًا حتى نهاية الأسبوع، مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة وحالة البحر، لكنها شددت على أن الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف تتميز بسرعة تغير الأحوال الجوية.

ولهذا تظل متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية أمرًا مهمًا، خصوصًا بالنسبة إلى المصطافين والمسافرين وسكان المناطق الساحلية والصحراوية.

وبوجه عام، تشير توقعات الطقس هذا الأسبوع إلى تحسن تدريجي مقارنة بالأيام الماضية، مع انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتحسن أوضح خلال فترات الليل، بينما يبدأ الانخفاض الملحوظ في الرطوبة مع منتصف سبتمبر، بالتزامن مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي.