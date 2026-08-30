الأرصاد: الطقس حار ورطب حتى 5 سبتمبر.. وتحسن نسبي خلال فترات المساء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس بدءا من غد الإثنين وحتى السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر، حيث أنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن درجات الحرارة ستظل في معدلاتها المعتادة خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 و35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 31 و32 درجة، بينما تتراوح على شمال الصعيد بين 36 و37 درجة، وتصل على جنوب الصعيد إلى 40 و41 درجة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى استمرار الشبورة المائية ما بين الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت "أن نشاط الرياح سيظهر على فترات خلال الأيام المقبلة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح غدًا على السواحل الشمالية الغربية، بما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بنسب الرطوبة، خاصة خلال فترات المساء".

وأكدت أن درجات الحرارة ستظل مستقرة نسبيًا اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى السبت، دون مؤشرات على ارتفاعات ملحوظة، مع استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

وتابعت "أن التحسن النسبي في الأحوال الجوية سيكون أكثر وضوحًا خلال فترات المساء، نتيجة نشاط الرياح في بعض المناطق، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل عاملًا مؤثرًا في الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار".

ونصحت شاكر المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب متابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة فيما يتعلق بالشبورة المائية وحالة البحر.