طقس الاثنين في مصر.. 3 ظواهر جوية والحرارة بالقاهرة 34 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 34 درجة، وفق بيان درجات الحرارة الواردة للتوقعات.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا إلى ظهور عدد من الظواهر الجوية،في مقدمتها الشبورة المائية الصباحية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

كيف يكون طقس غدًا الاثنين في مصر؟

تشهد أغلب مناطق البلاد غدًا الاثنين أجواء حارة رطبة خلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي ليلًا مع استمرار ارتفاع الرطوبة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وتأتي توقعات الطقس في إطار حالة الأجواء الحالية التي تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة خلال ساعات النهار، وهو ما أكدته تقارير منشورة اليوم 30 أغسطس 2026 بشأن توقعات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ما الظواهر الجوية المتوقعة غدًا؟

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة خلال فترات ظهورها.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ما حالة البحر المتوسط غدًا؟

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

ما حالة البحر الأحمر غدًا؟

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر؟

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 34 24 العاصمة الجديدة 35 23 6 أكتوبر 35 23 بنها 34 24 دمنهور 33 24 وادي النطرون 34 25 كفر الشيخ 33 24 بلطيم 31 23 المنصورة 33 23 الزقازيق 34 23 شبين الكوم 33 24 طنطا 33 24 دمياط 32 25 بورسعيد 34 26 الإسماعيلية 36 24 السويس 35 24 العريش 32 24 رفح 32 23 رأس سدر 35 25 نخل 34 20 كاترين 29 18 الطور 33 24 طابا 32 23 شرم الشيخ 37 28 الغردقة 37 28 الإسكندرية 32 23 العلمين 31 23 مطروح 31 24 السلوم 32 23 سيوة 37 22 رأس غارب 35 28 سفاجا 36 27 مرسى علم 37 27 شلاتين 37 28 حلايب 36 27 أبو رماد 37 27 مرسى حميرة 37 27 أبرق 38 28 جبل علبة 37 26 رأس حدربة 36 27 الفيوم 35 23 بني سويف 35 22 المنيا 36 23 أسيوط 36 23 سوهاج 37 24 قنا 38 26 الأقصر 39 26 أسوان 40 27 الوادي الجديد 38 23 أبوسمبل 40 27

وتكشف درجات الحرارة المتوقعة عن تفاوت واضح بين المناطق، إذ تصل العظمى إلى 40 في أسوان وأبوسمبل، بينما تسجل كاترين 29 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، في حين تبلغ العظمى في القاهرة 34 درجة والصغرى 24 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المدن والعواصم العربية؟

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 44 33 المدينة المنورة 45 32 الرياض 47 31 المنامة 42 33 أبوظبي 45 31 الدوحة 43 33 الكويت 46 34 دمشق 33 17 بيروت 31 26 عمان 30 18 القدس 29 20 غزة 31 25 بغداد 39 27 مسقط 34 30 صنعاء 29 15 الخرطوم 41 30 طرابلس 37 28 تونس 39 27 الجزائر 29 23 الرباط 28 16 نواكشوط 34 27

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن وعواصم العالم؟

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى أنقرة 27 15 إسطنبول 29 20 إسلام آباد 34 26 نيودلهي 35 27 جاكرتا 33 24 بكين 30 17 كوالالمبور 34 25 طوكيو 28 23 أثينا 33 23 روما 35 20 باريس 23 16 مدريد 33 18 برلين 26 17 لندن 22 14 مونتريال 23 15 موسكو 22 13 نيويورك 28 22 واشنطن 34 23 أديس أبابا 20 13

وتوضح هذه البيانات تباين درجات الحرارة بين المدن والعواصم العالمية، حيث تسجل الرياض 47 درجة للعظمى، بينما تصل العظمى إلى 45 درجة في المدينة المنورة وأبوظبي، في حين تسجل لندن 22 درجة وموسكو 22 درجة وباريس 23 درجة.

ما أبرز توقعات الطقس التي تهم المواطنين غدًا؟

تتركز أبرز الظواهر الجوية غدًا في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق، مع احتمال أن تكون كثيفة أحيانًا، إضافة إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط للرياح على مناطق متفرقة على فترات متقطعة.

وبذلك يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين هو حالة الطقس في القاهرة وباقي المحافظات خلال ساعات اليوم، إذ تشير البيانات إلى تسجيل القاهرة 34 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة نهارًا والمائلة للحرارة الرطبة ليلًا.

وتأتي هذه التفاصيل بالتزامن مع التحديثات المنشورة اليوم بشأن طقس الاثنين 31 أغسطس 2026، والتي تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الطقس الحار الرطب نهارًا وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا.