قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار
خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
دجل وشعوذة.. القبض على شخص نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا
سقوط عصابة تزوير العملات المحلية
الهلال ينهي تعاقده مع كريم بنزيما بالتراضي.. واللاعب يقترب من الاعتزال
سعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يسجل 6280 جنيها| تفاصيل
يبدأ من 2000 جنيه وأقساط على 20 سنة.. تفاصيل مشروع الإيجار الجديد للإسكان الاجتماعي
قرارات رادعة للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث دوري القسم الثاني (أ)
بعد المقترح الأمريكي.. المركزي يوضح التدابير الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات
خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي قبل العام الدراسي الجديد
هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الاثنين في مصر.. 3 ظواهر جوية والحرارة بالقاهرة 34 درجة

طقس غدًا الاثنين في مصر.. الحرارة بالقاهرة 34 درجة
طقس غدًا الاثنين في مصر.. الحرارة بالقاهرة 34 درجة
عبد الفتاح تركي

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 34 درجة، وفق بيان درجات الحرارة الواردة للتوقعات.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا إلى ظهور عدد من الظواهر الجوية،في مقدمتها الشبورة المائية الصباحية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم

كيف يكون طقس غدًا الاثنين في مصر؟

تشهد أغلب مناطق البلاد غدًا الاثنين أجواء حارة رطبة خلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي ليلًا مع استمرار ارتفاع الرطوبة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وتأتي توقعات الطقس في إطار حالة الأجواء الحالية التي تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة خلال ساعات النهار، وهو ما أكدته تقارير منشورة اليوم 30 أغسطس 2026 بشأن توقعات الاثنين 31 أغسطس 2026.

ما الظواهر الجوية المتوقعة غدًا؟

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة خلال فترات ظهورها.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الخميس

ما حالة البحر المتوسط غدًا؟

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

ما حالة البحر الأحمر غدًا؟

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

الأرصاد : غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 37

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر؟

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3424
العاصمة الجديدة3523
6 أكتوبر3523
بنها3424
دمنهور3324
وادي النطرون3425
كفر الشيخ3324
بلطيم3123
المنصورة3323
الزقازيق3423
شبين الكوم3324
طنطا3324
دمياط3225
بورسعيد3426
الإسماعيلية3624
السويس3524
العريش3224
رفح3223
رأس سدر3525
نخل3420
كاترين2918
الطور3324
طابا3223
شرم الشيخ3728
الغردقة3728
الإسكندرية3223
العلمين3123
مطروح3124
السلوم3223
سيوة3722
رأس غارب3528
سفاجا3627
مرسى علم3727
شلاتين3728
حلايب3627
أبو رماد3727
مرسى حميرة3727
أبرق3828
جبل علبة3726
رأس حدربة3627
الفيوم3523
بني سويف3522
المنيا3623
أسيوط3623
سوهاج3724
قنا3826
الأقصر3926
أسوان4027
الوادي الجديد3823
أبوسمبل4027

وتكشف درجات الحرارة المتوقعة عن تفاوت واضح بين المناطق، إذ تصل العظمى إلى 40 في أسوان وأبوسمبل، بينما تسجل كاترين 29 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، في حين تبلغ العظمى في القاهرة 34 درجة والصغرى 24 درجة.

الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة نهارا رطب ليلا

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المدن والعواصم العربية؟

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة4433
المدينة المنورة4532
الرياض4731
المنامة4233
أبوظبي4531
الدوحة4333
الكويت4634
دمشق3317
بيروت3126
عمان3018
القدس2920
غزة3125
بغداد3927
مسقط3430
صنعاء2915
الخرطوم4130
طرابلس3728
تونس3927
الجزائر2923
الرباط2816
نواكشوط3427

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن وعواصم العالم؟

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينةالعظمىالصغرى
أنقرة2715
إسطنبول2920
إسلام آباد3426
نيودلهي3527
جاكرتا3324
بكين3017
كوالالمبور3425
طوكيو2823
أثينا3323
روما3520
باريس2316
مدريد3318
برلين2617
لندن2214
مونتريال2315
موسكو2213
نيويورك2822
واشنطن3423
أديس أبابا2013

وتوضح هذه البيانات تباين درجات الحرارة بين المدن والعواصم العالمية، حيث تسجل الرياض 47 درجة للعظمى، بينما تصل العظمى إلى 45 درجة في المدينة المنورة وأبوظبي، في حين تسجل لندن 22 درجة وموسكو 22 درجة وباريس 23 درجة.

تحذير من الطقس الحار

ما أبرز توقعات الطقس التي تهم المواطنين غدًا؟

تتركز أبرز الظواهر الجوية غدًا في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق، مع احتمال أن تكون كثيفة أحيانًا، إضافة إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط للرياح على مناطق متفرقة على فترات متقطعة.

وبذلك يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين هو حالة الطقس في القاهرة وباقي المحافظات خلال ساعات اليوم، إذ تشير البيانات إلى تسجيل القاهرة 34 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة نهارًا والمائلة للحرارة الرطبة ليلًا.

حالة الطقس غدا

وتأتي هذه التفاصيل بالتزامن مع التحديثات المنشورة اليوم بشأن طقس الاثنين 31 أغسطس 2026، والتي تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الطقس الحار الرطب نهارًا وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا.

طقس غدًا طقس غدًا الاثنين حالة الطقس غدًا طقس مصر غدًا درجات الحرارة غدًا الأرصاد الجوية طقس القاهرة غدًا درجات الحرارة في القاهرة حالة الطقس في مصر طقس الاثنين 31 أغسطس 2026 طقس غدًا الاثنين في مصر حالة الطقس غدًا الاثنين 31 أغسطس 2026 درجات الحرارة غدًا في القاهرة والمحافظات طقس القاهرة غدًا ودرجة الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر هل يوجد أمطار غدًا في مصر حالة الطقس غدًا في القاهرة الكبرى توقعات الأرصاد الجوية غدًا الاثنين طقس غدًا في المحافظات المصرية درجات الحرارة غدًا في مدن مصر حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا الشبورة المائية غدًا في مصر طقس غدًا في الإسكندرية والسواحل الشمالية درجات الحرارة غدًا في الصعيد حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة في القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات مهرجان «طرب» في موسمه الثاني بجامعة السويس

النقيب زياد محمد عبد الحليم

مشهد مهيب.. أهالي الفيوم يودّعون النقيب زياد عبد الحليم إلى مثواه الأخير| صور

وزارة التربية والتعليم

"التعليم" تحدد مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس (STEM) والمتفوقين

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد