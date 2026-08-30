السعودية.. أرصاد المملكة ترفع الإنذار الأحمر وتحذر الجميع من الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية تقريرا عن حالة الطقس حيث رفع درجة الإنذار إلى الأحمر في منطقة جازان، وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان سيول غزيرة على المحافظات الجبلية بالمنطقة.

وحذر المركز في تقريره كذلك من هطول أمطار متوسطة على المحافظات الساحلية، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان للسيول.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين على توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول حفاظاً على السلامة.