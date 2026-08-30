قصف مدفعي إسرائيلي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي جنوبي لبنان

شهد عدد من البلدات في جنوب لبنان، اليوم، تصعيدًا ميدانيًا إسرائيليًا، تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حرش عيتا الجبل – بيت ياحون بعدد من القذائف الثقيلة، فيما واصل الاحتلال في القطاع الأوسط إضرام النار في ممتلكات الأهالي في بلدة حداثا، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من حقول الزيتون. كما نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من حداثا باتجاه أطراف عيتا الجبل.

وفي القطاع الغربي، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند مدخل بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري في قضاء صور. كما يقوم جيش الاحتلال بجرف ما تبقى من المنازل في مشاع المنصوري.

وفي النبطية، سجل بعد ظهر اليوم توغل جرافة إسرائيلية من نوع "D9" ترافقها قوة عسكرية اسرائيلية باتجاه مجرى النهر جهة زوطر الغربية، سبق ذلك تنفيذ مسيرة "أباتشي" عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية. كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على أطراف النبطية الفوقا.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ جيش الاحتلال تفجيرًا في بلدة القنطرة، فيما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق الجنوب، بالتزامن مع تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق جزين على علو متوسط.