خالد لطيف : هاني أبو ريدة “فلتة”.. وبيسيب أحمد مجاهد ياخد ملفات معينة في إدارة اتحاد الكرة

كشف خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك السابق، عن رأيه في طريقة إدارة اتحاد الكرة المصري، وحقيقة الدور الذي يقوم به أحمد مجاهد داخل الاتحاد، في ظل ما يتردد بشأن علاقته القوية بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الحالي.

وتحدث خالد لطيف عن الأمر خلال تصريحاته في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، بعدما تلقى سؤالًا حول الشخص صاحب القرار الحقيقي داخل اتحاد الكرة، وهل الإدارة الفعلية للاتحاد يتولاها هاني أبو ريدة أم أحمد مجاهد.

وقال لطيف: “أوعى حد يقولك أحمد مجاهد ييجي في الآخر ومش بيدير”، مؤكدًا أن مجاهد يمتلك دورًا في إدارة عدد من الملفات داخل الاتحاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أبو ريدة هو صاحب القرار النهائي في الملفات المهمة.

وأضاف أمين صندوق الزمالك السابق أن هاني أبو ريدة يمتلك قدرات كبيرة وذكاءً شديدًا في التعامل مع العديد من الملفات، واصفًا إياه بقوله: “المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الحالي فلتة”.

وأوضح لطيف أن أبو ريدة قد يترك لأحمد مجاهد إدارة بعض الملفات التي يراها مناسبة لذلك، أو يسمح له بالظهور وكأنه صاحب القرار فيها، لكنه يتدخل بنفسه عندما يتعلق الأمر بالملفات التي يرى ضرورة مشاركته فيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أبو ريدة يعرف جيدًا متى يمنح مساحة لمجاهد في إدارة بعض الملفات، ومتى يتدخل بشكل مباشر ويتخذ القرار بنفسه، وهو ما يعكس، بحسب لطيف، خبرته الكبيرة في إدارة شؤون اتحاد الكرة.