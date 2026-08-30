وزير الرياضة يعلن الافتتاح التجريبي لاستاد النادي المصري 23 ديسمبر

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، يرافقهما محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، اليوم الأحد، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم بمحافظة بورسعيد.

وأعلن وزير الرياضة عن أنه من المنتظر الافتتاح التجريبي لاستاد النادي المصري في 23 ديسمبر من العام الجاري بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بالعيد القومي.

وزير الرياضة خلال تفقد استاد النادي المصري: افتتاح تجريبي 23 ديسمبر

وأطلع جوهر نبيل على حجم الأعمال الجارية داخل المشروع، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من التنفيذ في أقرب وقت، وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يليق بتاريخ النادي المصري وجماهير بورسعيد، حيث أخطره مهندس المشروع أنه سيسمح بأول تدريب على المستطيل الأخضر أول أكتوبر المقبل.

ويُقام الاستاد على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم ملعبًا رئيسيًا مجهزًا وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب شاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية حديثة، ومظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية.



كما جرى استخدام نظام “النجيلة الهايبرد” داخل الملعب الرئيسي، والذي يجمع بين العشب الطبيعي والصناعي، بما يضمن أعلى مستويات الجودة الفنية.

ويتضمن المشروع غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية، وخدمات متطورة للجماهير، بالإضافة إلى فندق لإقامة اللاعبين، وأنظمة متكاملة للحريق والصوتيات والتكييف، لتوفير بيئة رياضية متكاملة.