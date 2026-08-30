أولمبياد الشركات الـ59.. 23 ألف رياضي في بورسعيد والاتحاد يخطط للتوثيق في «جينيس»

أكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات أنه من دواعي فخرنا ان تقام أولمبياد الشركات للعام الثالث عشر في مدينة بورسعيد الباسلة صاحبة التاريخ النضالي الكبير وبما تتمتع به من بنية رياضية كبيرة أهلتها لاستضافة البطولات الدولية والمحلية والقومية.

موجها الشكر لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلي رأسها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد الذي وفر كافة الإمكانيات لنجاح البطولة هذا العام.

مشيرا إلي أن كافة محافظي بورسعيد خلال السنوات الماضية بداية من اللواء عادل الغضبان ثم اللواء محب حبشي ومن قبلهما محافظ بورسعيد الراحل اللواء سماح قنديل لما لهم من بصمات كبيرة في استمرار تلك البطولة علي أرض بورسعيد بعدما أصر الاب الروحي للبطولة الراحل العزيز د. حسني غندر رئيس الاتحاد علي ان تكون بورسعيد هي مقرا لأولمبياد الشركات والاتحاد علي العهد الذي قطعه الاب الروحي للاتحاد حتي اليوم.

حاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور صحفي الصحف القومية والخاصة والحزبية والمواقع الإلكترونية علي هامش أولمبياد الشركات حيث دار حوار لم تنقصه الصراحة بحضور د. احمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي الشركات والمستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد واللواء اشرف نصار عضو مجلس الإدارة.

وأضاف رئيس الاتحاد ردا علي سؤال بشأن الجديد في المسابقة هذا العام أن الاتحاد ضم لعبتين جديدتين بصفة تنشيطية وهما القوس والسهم والكيك بوكس تمهيدا لإضافتهما للبطولة الموسم القادم مع كرة السرعة مشيرا إلي أن الاتحاد قام بتخصيص درع عام للبطولة يقدم لأكثر الفرق مشاركة في المسابقات ومحققة اعلي الدرجات، بالإضافة إلي درع السيدات وذوي الهمم الذي تم تقديمه العام الماضي.



بورسعيد تشهد رواجا تجاريا وانتعاشا سياحيا كبيرا خلال البطولة لتوافد ٢٣ الف رياضي

كما أجاب رئيس الاتحاد علي سؤال حول سداد الشركات لحصتها في الاتحاد، مشيرا أن بعض الشركات ملتزمة بهذا السداد مثمنا جهود اللواء اشرف نصار الذي يحرص علي سداد حصته بشكل منتظم متمنيا من بقية الشركات الخاصة أن يحذوا حذوه، مشيرا إلي أنه يقدر دور رؤساء مجالس إدارات الشركات في الحد من المصاريف إلا أن ممارسة العاملين للرياضة يزيد من عجلة الإنتاج ويساعد علي وجود عماله أصحاء بدنيا وعقليا تساعد في دفع عجلة الإنتاج للأمام.

وأضاف رئيس الاتحاد أن المسابقات تعاني من تقلص أعداد الأعمار السنية الصغيرة في المشاركة نتيجة أحجام الشركات عن تعين شباب جدد وقد تغاضينا عن ذلك بالسماح للشركات بالاستعانة بعاملين من شركات أخرى.



أكد رئيس الاتحاد أن المجلس يسعى إلي توثيق أولمبياد الشركات في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر بطولة تضم عددا من اللاعبين علي مستوي بطولات العالم، كما يدرس الاتحاد عمل فيلم وثائقي العام القادم لمرور 60 عاما تلي تأسيس الاتحاد وجار إعداد المواد الفيلمية والصحفية لإعداده بشكل يليق بتاريخ الاتحاد.

مؤكدا أن بورسعيد تشهد خلال فترة البطولة رواج تجاري وسياحي كبير نتيجة تواجد هذا العدد الكبير من الرياضيين علي أرضها لمدة 17 يوما.

كما أكد رئيس الإتحاد العام للشركات أن مجلس الإدارة يدرس حالياً إمكانية تحديث منظومة العمل داخل الاتحاد ومناطقه الخمس ، ومنها تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي AI في كافة الإجراءات التنظيمية لفعاليات البطولة في دوراتها القادمة ، وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق الشركات المشاركة في البطولة .



و أوضح هارون أن سياسة الإتحاد العام نجحت في زيادة دور الرياضات النسائية بدءا من النسخة الحالية ، مؤكدا انه هناك 13 مسابقة خاصة بالسيدات في الألعاب الجماعية والفردية مثل اليد و الطائرة و الشطرنج و الكاراتيه وتنس الطاولة .

بينما أكد اللواء اشرف نصار عضو مجلس إدارة الاتحاد وأن اتحاد الشركات يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ علي استمرار البطولة وانتظامها رغم الصعوبات التي يواجهها الا ان الإصرار والعزيمة وتاريخ الاتحاد في الرياضة المصرية تفرض علينا جميعا التضحيات من أجل بقاء هذا الاتحاد الذي يمر علي تأسيسه اليوم 59 عاما.

بينما أكد د. احمد اسماعيل رئيس الاتحاد العربي الشركات أن الظروف التي تنر بعا المنطقة العربية تحول دون الاستمرار في إقامة البطولة العربية التي اعتاد اتحاد الشركات المصري علي استضافتها طوال السنوات الماضية متمنيا لكافة الدول العربية أن تنعم بالهدوء والامان الذي تعيش فيه مصر بفضل رجاحة عقل القيادة السياسية المصرية.

كما طالب د. أحمد إسماعيل ، المسؤولين عن قطاع الرياضة بمحافظة بورسعيد بضرورة إنشاء ملاعب جديدة ومجهزة لاستضافة منافسات الكرة الشاطئية التابعة لأولمبياد الشركات ، بما يسهم في توفير بنية تحتية مناسبة للبطولة ، وتعزيز قدرة المحافظة على استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى .