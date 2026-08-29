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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان أولمبياد الشركات الـ59

جوهر نبيل
جوهر نبيل
حسام الحارتي

يفتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، فعاليات النسخة الـ59 من بطولة الجمهورية للشركات «أولمبياد الشركات»، وسط مشاركة واسعة من العاملين بالشركات والمؤسسات المختلفة.

وتشهد البطولة منافسات رياضية متنوعة، في إطار دعم ممارسة الرياضة وتعزيز روح التنافس بين المشاركين، إلى جانب ترسيخ دور الرياضة في بناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» تعكس مكانة مصر ودورها الرائد في دعم وتطوير الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية على توفير أعلى درجات الجاهزية للمنشآت والمواقع الرياضية المستضيفة للمنافسات.

وأضاف الوزير، أن الدورة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية، وتبادل الخبرات والثقافات، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس قدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية القارية وفق أعلى المعايير.

وتشهد الدورة مشاركة 2,082 مشاركًا من 17 دولة إفريقية، يمثلون 81 جامعة ومؤسسة تعليمية، ويتنافسون في 18 رياضة رئيسية، إلى جانب 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية تُدرج لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.

كما تشهد «القاهرة 2026» تنظيم مؤتمر علمي إفريقي كبير لأول مرة على هامش دورة الألعاب، تستضيفه الجامعة البريطانية في مصر، بما يعكس التكامل بين الرياضة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم استلام 129 ملخصًا بحثيًا ضمن 10 محاور علمية، إلى جانب 40 بحثًا كاملًا، بمشاركة 21 دولة و99 جامعة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بطولة الجمهورية أولمبياد الشركات

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